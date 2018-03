Celebran misa en Catedral por aniversario del pontificado de Francisco

Cinco temas clave dominarán el quinto año del papado

MUJERES



CELIBATO

DIVORCIADOS CASADOS DE NUEVO

ABUSOS

ECUMENISMO

La Iglesia Católica en El Salvador celebrará hoy una misa con motivo del cuarto aniversario del pontificado del papa Francisco.El argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el papa Francisco el 13 de marzo de 2013, luego de que el Cónclave cardenalicio lo escogiera para liderar la Iglesia Católica tras la renuncia de Benedicto XVI ocurrida el 28 de febrero de ese mismo año.La Presidencia salvadoreña anunció que el mandatario Salvador Sánchez Cerén será parte de los asistentes a la celebración eucarística que está programada para las 10:00 de la mañana en la Catedral Metropolitana de San Salvador.El papa Francisco inicia este lunes 13 de marzo el quinto año de su papado. El pontífice argentino ha causado hasta el momento mucho revuelo con su gestión desde el Vaticano, pero muchos de los cambios que impulsa solo avanzan lentamente debido a una creciente resistencia en el seno de la Iglesia católica.¿Le quedará tiempo suficiente al papa, que tiene 80 años, para resolver los problemas y cumplir con las elevadas expectativas? Al fin y al cabo, Francisco aseguró varias veces que su pontificado sería breve. He aquí cinco cuestiones clave que también en el quinto año de su mandato centrarán la discusión.El papa no escatima palabras elogiosas cuando habla de las mujeres. Según Francisco, son más valientes que los hombres, son muy importantes para el mundo y sin ellas no hay armonía. El papa siempre alienta a las mujeres a ser misioneras de la fe. Sin embargo, también bajo el pontificado del argentino se les niega a las mujeres la ordenación sacerdotal.Preguntado sobre si la Iglesia católica va a cambiar esta postura, el papa dijo el pasado 1 de noviembre, durante su viaje de regreso a Roma tras una breve visita a Suecia, que Juan Pablo II ya había dicho todo lo que se puede decir al respecto. No obstante, la inclusión de las mujeres también es una meta importante para Francisco, asegura el Superior de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa. El religioso venezolano reconoce, sin embargo, que una mejor integración de las mujeres en el seno de la Iglesia podría ser un proceso largo ya que hay obstáculos "en muchos frentes".A la Iglesia católica le faltan sacerdotes. Entonces, ¿no sería un solución aceptar como sacerdotes a hombres casados? Suena muy fácil, pero para Francisco el celibato voluntario no es la solución del problema, según destacó en una entrevista publicada la semana pasada por el periódico alemán "Die Zeit". Sin embargo, el papa dirigió su atención hacia los "Viri probati", hombres casados probados que, según las normas católicas, llevan una vida ejemplar. "Debemos reflexionar sobre si los 'viri probati' pueden ser una posibilidad. Entonces, también debemos determinar cuáles son las tareas que ellos pueden asumir, por ejemplo en comunidades muy remotas", señaló Francisco, sin precisar en qué está pensando concretamente.Desde que se publicó su exhortación apostólica "Amoris Lealitia", sobre la familia y el amor, la cuestión de cuál debe ser el trato a las personas divorciadas que se han vuelto a casar es un tema de discusión constante y motivo de conflicto en el seno de la Curia Romana. En casos individuales, ¿pueden recibir la comunión personas que después de su divorcio se han casado con una nueva pareja? En una carta abierta dirigida al jefe de la Iglesia católica, que generó no poco disgusto en el Vaticano, cuatro cardenales lamentaron que el papa no hubiera dado una clara respuesta a esta pregunta. Hasta la fecha, el pontífice no ha dado a conocer su postura.Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica exigen al papa hechos en vez de palabras. Francisco ha condenado los abusos calificándolos como una "enfermedad". Sin embargo, la comisión papal de protección a la niñez, creada hace tres días por el papa, sufrió hace poco un serio revés cuando la irlandesa Marie Collins, ella misma víctima de violencia sexual, abandonó decepcionada su cargo en la comisión calificando de "catastrófico" el hecho de que algunos miembros de la curia antepongan sus propios intereses al bienestar de los niños. Previamente, un conocido periodista italiano había acusado a Francisco de no actuar con la necesaria firmeza contra los abusos y los sacerdotes pederastas.El papa ya ha dado un paso histórico para acercarse a los protestantes, pero para muchos la conmemoración de la Reforma junto con los luteranos durante los primeros actos, celebrados el año pasado, no pasó de ser un mero gesto. A pesar de hay actualmente un trato benevolente al más alto nivel entre protestantes y católicos, algunas posiciones parecen separar ambas confesiones de forma irreconciliable.