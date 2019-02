Celebran primer simposio especializado de epilepsia pediátrica

Neurólogos pediatras de Estados Unidos, Argentina y El Salvador serán los ponentes del primer Simposio de Actualización en Epilepsia y Epilepsia Refractaria en Pediatría, a realizarse el 26 y 27 de febrero en San Salvador.

Son ocho especialistas que compartirán parte de sus conocimientos sobre la epilepsia, principalmente la que afecta a niños, y es poco conocida a pesar de que afecta a millones de personas en el mundo.

Como invitados internacionales participarán Roberto Caraballo, quien es presidente de la Liga Internacional para Latinoamérica contra la Epilepsia; Ángel Hernández, director en jefe del Departamento de Neurociencias del Hospital de Niños Helen DeVos, de Estados Unidos; y Jorge Vidaurre, presidente del Comité Internacional de la Sociedad de Neurología Pediátrica de Estados Unidos.

Los especialistas salvadoreños que también participarán son Manuel Vides, Claudia Valencia, Ricardo Lungo y René Silva.

Cabe destacar que la idea del simposio comenzó hace un año y medio por iniciativa de Isabel (nombre ficticio), una niña de 12 años quien fue diagnosticada con epilepsia a los tres años de edad por una malformación en el cerebro y pasó por un proceso quirúrgico, realizado por médicos en Estados Unidos.

La operación fue necesaria por los daños que causaban en su cerebro las convulsiones, cuando ella tenía siete años. Eso implicó un largo y doloroso proceso de recuperación, incluso la incertidumbre de los efectos que podría dejarle. Ahora, para sus padres, Isabel "es un milagrito caminando", dijo su madre, Roxana.

La pequeña también mostró interés en el trabajo que realizan los médicos en los casos de epilepsia. "Llegó un día y me dijo ‘mami, me siento bendecida por los doctores que Dios me puso en el camino’. Me dijo ‘pobrecitos los niños que no tienen esa oportunidad’", agregó.

Fue así como en el chequeo que le hicieron cuando ya tenía 10 años que Isabel le consultó a Ángel Hernández si estaba dispuesto a visitar El Salvador y ver casos de niños con epilepsia. El médico aceptó y junto con el doctor Manuel Vides organizaron los temas a abordar en el simposio.

La inscripción tiene un costo de $25 y puede realizarse en el Instituto de Neurociencias, en las oficinas administrativas del Hospital de Diagnóstico y en la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES).

La jornada incluye un espacio dedicado a padres de familia con niños que tienen epilepsia, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche el 27 de febrero, para brindarles mayor información y apoyo, la cual tendrá una colaboración voluntaria. "La niña quería que hubiera un espacio donde se pudiera hablar con los padres de familia, porque muchos padres de familia no tienen información sobre la epilepsia, no saben qué hacer en un momento de un ataque epiléptico", sostuvo.

Los fondos obtenidos se donarán a la Fundación Mensajeros y Peregrinos con Jesús (MPJ) para la compra de medicamentos anticonvulsivos pediátricos, ya que algunos son de alto costo y difícil acceso para familias de escasos recursos.

Pero además de eso, Isabel ideó la campaña "El osito que ora", que consistió en la venta de ositos de peluche que portan una oración. Se adquirieron 600 osos y se vendieron a $5 cada uno. Sin embargo, quien los compró no se lo lleva, sino que lo dona para ser entregado a niños ingresados en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. La entrega de los osos se realizará en marzo.

La recaudación de la venta de osos también se donará a MPJ, fundación que inició a trabajar en 2012 y desde hace cuatro años cuentan con grupos de apoyo para familiares de pacientes con epilepsia. Posteriormente obtuvieron un equipo de video electroencefalógrafo para diagnosticar oportunamente la epilepsia.

"Hace dos años y unos meses arrancó la clínica de la fundación. Ahorita contamos con 21 especialidades", dijo Fredy Martínez, presidente de la fundación.