Celia Medrano cree que el Gobierno salvadoreño intentará evitar que ella ocupe cargo en CIDH

La experta en Derechos Humanos Celia Medrano dijo este lunes que es "de esperarse" que el Gobierno de El Salvador intente evitar que ella sea elegida como la titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo para el que se encuentra postulada y es una de las cinco finalistas.

"Todos los cinco finalistas pueden ser objetados por sus respectivos estados, particularmente por los Gobiernos de sus respectivos países, es un riesgo en el que que están todos en la postulación", mencionó.

Sin embargo, dijo que "habrá que ver si un veto o solicitud de veto al secretario general que pudiera ejercer presión desde el Gobierno de El Salvador en el "caso particular mío tuviera el peso político suficiente para imponerse", tomando en cuenta las violaciones a derechos humanos por los que ha sido señalado durante su gestión.

"En materia de Derechos Humanos, es de esperarse que un Gobierno no quiera tener en un cargo de esta naturaleza a alguien que cuando ha cometido errores no ha tenido ninguna duda en señalárselos", mencionó.

Medrano explicó que la presión sería ejercida ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que pertenece.

"Yo creo que sería de esperar, si no se ha hecho aún, un intento por parte del Gobierno de El Salvador de influir para que esta elección no fuese dada. Si eso no se ha hecho, creo que es de esperarse", recalcó.

Agregó que ella ha sido clara, en las propuestas sobre su trabajo en caso de ser seleccionada, sobre la importancia del acercamiento con los Gobiernos e instancias de estos, pero manteniendo en que el tema de Derechos Humanos es innegociable.

Considera que independientemente de quién sea elegido como el próximo titular de la Secretaría "la prioridad número uno que debería asumirse" es trabajar en blindar "lo ya ganado". "Porque lo que creíamos que estaba ganado se está perdiendo de manera acelerada", y "cuesta vidas", advirtió.

"Hay que centrarse en no perder lo ya ganado. Estamos viviendo en un contexto en el continente entero donde ciertas certezas se están cayendo", manifestó.

"No esperabamos en la región centroamericana volver a vivir un golpe de Estado, un fraude, en Honduras. O prácticas autoritarias como en Nicaragua. No esperabamos en el continente volver a vivir situaciones de represión abiertas como en Chile, donde las manifestaciones han sido legítimas. Nunca antes en la historia salvadoreña habíamos vivido la militarización del Congreso", señaló.

Para Medrano, la incursión militar en la Asamblea Legislativa, de lo cual este 9 de febrero se cumple un año, fue "un parte aguas claro con respecto al avance del autoritarismo en el ejercicio de la fuerza militar como instrumento de coacción política contra cualquiera que sea considerado opositor o crítico".

Agrega que Bukele debe contestarse a sí mismo la pregunta de cómo se ve dentro de unos pocos años, de "cómo quiere pasar a la historia", "si como un intento de Fujimori o Donald Trump, basados en el engaño permanente para tener recaudos de simpatía", como "alguien que causó daño" al país o "como alguien que a mitad de su mandato tuvo la madurez de rectificar su línea de acción" y utilizó su popularidad "para ser puente de unión y consolidación democrática".

Sobre el apoyo de sectores de la población hacia Bukele, Medrano cree que "las encuestas reflejan percepciones en un momento determinado" y "las simpatías se van ganando en base a mentirle a la población".

"A mí me llama mucho la atención que a estas alturas, en otras campañas, ha sido común ver vehículos con banderas... no estoy viendo eso en las calles y no puedo interpretarlo como otra cosa que el temor de poner en su vehículo la bandera de su partido de preferencia", consideró.

"Pienso que es importante en insistir en los llamados a rectificar, ya no convertir el odio en un instrumento político en función de recaudos electorales. Ese llamado es mandatorio hacerlo para cualquiera que quiera apostarle todavía al juego democrático y no perder lo ya ganado que ya costado muchas vidas", dijo.

Expuso que el apoyo que Bukele recibió en las elecciones presidenciales fue "basado en la promesa de hacer algo diferente" y no de repetir los errores del pasado. "Bajo esa lupa debe ser evaluado por la población que da su apoyo al presidente. No creo que la población haya votado por un presidente que provoca con sus discursos que sus seguidores asesinen a sangre fría a dos militantes del partido de oposición política que se transportaban en un vehículo con personas de la tercera edad".

Recordó que The Economist ha calificado a El Salvador como un "régimen híbrido" y debe tomarse como un mecanismo de "alerta temprana", pues actualmente se compara al país "a la par del régimen de Juan Orlando Hernández, que el mismo presidente (Bukele) calificó como narcoestado en un momento de su campaña" y que El Salvador solo es superado en la región por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.