Celular de la charla Nayib- exfiscal se usó en ciberataque contra medios

El teléfono que Nayib Bukele utilizó para presionar al ex fiscal general Luis Martínez por el caso "Troll Center" es el mismo desde donde se ordenó el ataque cibernético contra LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy en julio de 2015: el celular número 7608-2793. El peritaje realizado a las computadores y celulares incautados a acusados por el ciberataque reveló que el contacto "Nayib Bukele" fue quien giró instrucciones a José Navarro sobre lo que tenía que hacer para clonar las páginas de los dos periódicos y publicar notas falsas.

De acuerdo con el perito, el contacto "Nayib Bukele" le dijo a Navarro que tenía que comprar el dominio para hacer el sitio web falso. Navarro le comunicó a los otros cuatro acusados que tenían que ejecutar lo que Bukele solicitaba.

Esa conversación fue extraída por el perito de una de las computadoras que fueron incautadas en las oficinas de Blue Group el 11 de noviembre de 2015. En esa oficina, según la fiscalía, funcionaba una agencia de publicidad digital en donde laboraron cuatro de los acusados de atacar a los dos periódicos. Allí fue capturado Andrés Ortiz Lara.

Cuatro meses después de que el contacto "Nayib Bukele" ordenó atacar a LA PRENSA GRÁFICA, el exalcalde de San Salvador, utilizó el mismo número, 7608-2793, para pedir detalles del caso al exfiscal Martínez, condenado recientemente a cinco años de prisión por divulgar material reservado.

Nayib Bukele conversó así con el ex fiscal general el 12 de noviembre de 2015, un día después de la captura de Ortiz Lara:

Bukele: "Mi estimado. Me impresionó el despliegue de fuerza contra el supuesto ‘troll center’ que me quieren involucrar algunos medios. Entiendo que somos amigos y esperaría que no fuera algo que viniera de arriba tratando de buscar algo contra este servidor. Parecería extraño tanto despliegue de recursos de la fiscalía para atrapar un supuesto delito de ‘uso de distintivos comerciales’".

Exfiscal Martínez: "Hola. Qué paso".

Bukele: "Lo del allanamiento a una agencia digital de las que ayudaron a hacer el programa Sivar".

Exfiscal Martínez: "Hoy fue. Sí yo sé".

Bukele: "El allanamiento no fue por eso, sino porque supuestamente usaron distintivos de La Prensa Gráfica en otra cosa. El punto es que tendenciosamente algunos medios los están vinculando a nosotros, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ya como opinión eminentemente personal, me parece exagerado para un delito de uso de distintivos comerciales. Hay gente que me está diciendo que es más contra nosotros la cosa".

Exfiscal Martínez: "lpg denunció y cayó bicho en caso".

Bukele: "Al bicho no lo conozco y pues que siga el proceso como debe ser. Lo que no es justo es que nos vinculen a nosotros por ser clientes de quien los contrató a ellos en algo totalmente diferente".

Ese "bicho" al que Nayib negó conocer es Ortiz Lara, a quien, según los peritajes del caso, le dieron órdenes de parte del contacto N de comprar dominios muy parecidos a los de ambos periódicos en el extranjero.

Además de Navarro y Ortiz Lara, los otros tres acusados son la exgerente de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador, Sofía Medina, Mayra Morán y Óscar Domínguez.

En una conversación entre Navarro y Morán, le explicó que "N" le pidió el espejo de uno de los medios de comunicación. Navarro le escribió: "Supuestamente ‘N’ me dijo que nos reuniéramos el miércoles", "Y me está pidiendo otra vez el mirror de EDH", "Y como lo bajaron, hay que comprar otro hosting". Morán le contestó: "Eso es pisto aparte". A lo que Navarro le respondió: "Pero a lo que me refiero es que hay que gastar eso ahorita de Blue".

Las resoluciones de los jueces de Paz e Instrucción que conocieron el caso del ciberataque en su etapa inicial llegaron a la conclusión que el contacto "N" con el número de celular 7608-2793 fue quien coordinó los ataques. "Hay una persona que no está siendo procesada pero daba las órdenes", señaló el juez instructor en su resolución.

El juez instructor, además, recomendó acusar al autor intelectual del ataque. "En el peritaje se menciona, en varios apartados, a una persona que no está siendo procesada y que este juzgado ha denominado ‘N’, y que, probablemente, está vinculada al proceso; sin embargo, se advierte que de esto tiene pleno conocimiento tanto la Fiscalía como la querella... por lo que, en atención a ello, pueden promover o ejercer algún tipo de acción penal", reza parte de la resolución de la audiencia preliminar donde el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla envió a juicio a cinco acusados de los ataques cibernéticos en contra de LA PRENSA GRÁFICA.

Arístides Perla, acusador de LPG, dijo que "no le corresponde a la acusación particular ni a la víctima. Es exclusividad de la FGR decidir a quién acusar".

Cámara alista resolución

En diciembre de 2017, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla exoneró de cargos a los cinco imputados, por considerar que la fiscalía no pudo probar el daño económico de la víctima ni el beneficio financiero de los acusados.

"El tribunal no fundamentó el porqué descartó unos 106 elementos de prueba pericial, documental y testimonial. Al haberlos valorado de forma integral, perfectamente pudo emitir un fallo condenatorio", dijo Perla.

Entre las pruebas que el tribunal no evaluó está un informe emitido por el Departamento de Justicia de EUA donde se hace constar que los acusados compraron los dominios espejos de los periódicos para clonarlos y publicar contenido falso.

La secretaría de la Cámara de lo Penal de Santa Tecla, donde la Fiscalía y la querella apelaron esa decisión del tribunal, dijo que el caso tiene un 70 % de avance, por lo que "en las primeras semanas de enero próximo podría dar a conocer la resolución a las partes".

Perla agregó que se presentó esa apelación ante el tribunal superior porque "no se valoraron todos los elementos de prueba presentados, donde se establecía la existencia de delitos y la participación de todos los imputados".