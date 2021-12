Cementerio sin usar por falta de escrituras

El nuevo cementerio municipal de Nahuizalco, en Sonsonate, tiene más de un año de no poder ser utilizado debido a que no cuenta con los permisos para su funcionamiento, afirmó el alcalde, Hugo Zavaleta.

Según el funcionario, el inmueble, que está anexo al cementerio antiguo no tiene escritura a nombre de la alcaldía, y fue adquirido con irregularidades por la administración anterior, encabezada por el exalcalde Wilfredo Patriz, del FMLN.

"Hubo una ampliación del cementerio en la que se gastó casi $1 millón en la administración anterior, pero no hay escrituras a nombre de la municipalidad, no hay permisos de medio ambiente, salud y gobernación. No se tiene absolutamente nada. Ellos compraron ese terreno en 2011, lo usaron en 2017 sin ser municipal, algo que no lo permite la ley", dijo Zavaleta.

Afirmó que la Corte de Cuentas está realizando una auditoría especial sobre esta propiedad, y que de acuerdo con el fallo que emita esta institución, la municipalidad procederá en las instancias judiciales correspondiente contra el exalcalde y demás personas que tengan responsabilidad en el proyecto.

Agregó, que el nuevo sector del camposanto a pesar de haber sido construido recientemente ya tiene daños en el muro perimetral, lo que implicaría, además una inversión para su reparación. Añadió que en el sitio ya han sido sepultadas unas diez personas, quienes según Zavaleta, son allegados al exalcalde Patriz.