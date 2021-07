Centenaria casa llena de historia alberga hoy una galería en Apastepeque

La casa Galería Apancinte, es la central del arte en Apastepeque en una casa centenaria. Está ubicada sobre la 2. Avenida Sur de ese municipio, la entrada está pintada con múltiples pinturas hechas por artistas locales./Alfredo Rodríguez.

La Galería Apancinte es un espacio de desarrollo cultural que se ha habilitado en una casa que fue construida hace más de 130 años. Está ubicada en la 2a. calle Poniente de Apastepeque, departamento de San Vicente. Su nombre hace gala de un nacimiento que está ubicado en el barrio Santa Rosa de la ciudad, el cual significa que la ciudad es una vertiente de ideas reflejadas en el arte. En la sala de la vivienda actualmente hay una exposición de pinturas. También está colgado un cuadro en particular, el de doña Valentina Urquilla, una de las primeras habitantes de la localidad.

En la entrada principal se pueden apreciar las paredes de adobe, las que son adornadas por artistas natos de Apastepeque. El techo está formado con vara de castilla y teja de barro, mientras que el piso está hecho de ladrillo, al fondo se aprecia el patio del terreno./Alfredo Rodríguez.

"La casa se está arrendando por el gobierno municipal, para atraer a los turistas y reunir a todos los artistas del municipio, en las diferentes exposiciones culturales que haremos", agregó Ciro Romero, encargado del área de Arte Cultura y Turismo de la ciudad.

La cocina está hecha con paredes de bahareque, pero tiene su propio espacio en la vivienda, está ubicado sobre la sala principal y en ella guardan varios tesoros que han perdurado con el tiempo./Alfredo Rodríguez.

Al adentrarse en el terreno de la casa, se puede observar frente a la sala un cuarto de aproximadamente 4 metros de ancho por 6 de largo, en el cual está ubicada la cocina, muy equipada para la época del siglo XIX. En la habitación hay una base de adobe en el cual se ha creado una hornilla y un área para el comal, además de estar adornada con ollas y otros accesorios antiguos de cocina.

También se puede apreciar un horno artesanal en el cual se hacía pan./Alfredo Rodríguez.

"En la parte de arriba hay un tabanco para los granos básicos. En aquella época, como el suelo no era de ladrillo, la humedad afectaba los granos básicos, entonces la gente armaba estos tabancos para que el calor de la cocina los mantuviera, según la temperatura que requería para que no le llegara ninguna polilla, comején ni humedad. También hay monturas de cuero de cabra; hay un anda que data de 1940, que era utilizada para cargar al patrono de Apastepeque, Santiago Apóstol; hay una batea de madera para lavar, cántaros de hojalata y unas planchas de carbón, propias de aquella época donde no había energía eléctrica", explicó Romero.

Las ventanas tienen una vista para el corredor y están hechas de madera./Alfredo Rodríguez.

Más al fondo de la Galería Apancinte se encuentra un cuarto especial, el cual se divide en dos pisos, arriba hay un tabanco, en el que se guardaba dulce de panela y abajo se prendía una hoguera. Las paredes estan negras, debido a que en el lugar encendían una hoguera, que era controlada por un perol grande de metal, este emitia calor y el humo pintó de hollín el lugar.

También guardan un anda elaborada en 1940, en la cual cargaban al Patrono de Apastepeque, Santiago Apóstol. También hay monturas hechas de cuero genuino./Alfredo Rodríguez.

"Antes era tradición que en las casas hubiera un tabanco, en el cual se almacenaba arriba, dulce de panela, ya en su tuza. Muchos dicen que porque el fuego derrite el dulce, y no, es al contrario, el calor lo endura. Todo esto se topaba y la gente le pasaba poniendo fuego durante todo el año, también se almacenaba miel de pilón. Con esto, el dulce que se producía se mantenía en buen estado y lejos de los insectos", agregó Carlos Cruz, pintor y escultor en la galería.

Los pasillos están adornados con bellas obras, pintadas y esculpidas por artistas locales./Alfredo Rodríguez.

En el lugar también hay un horno artesanal, en el cual los artistas han hecho pan en forma de escultura, para recrear la producción que había. También funciona una escuela de arte. En ella muchos artistas nuevos se están forjando en el arte del dibujo y la pintura, además hay varias obras colgadas al fondo, que hacen remembranza en la historia de Apastepeque.

La estructura de la cocina está hecha de adobe, en ella hay un comal de leña, una hornilla, ollas de barro y cantaros de metal./Alfredo Rodríguez.

"Acá damos a conocer la zona paracentral del país, en particular Apastepeque, con eso le damos a los turistas muchas cosas bonitas, entre pinturas y esculturas. Lo mejor que la Galería Apancinte está a cargo de artistas natos del lugar, acá tenemos el orgullo de montar exposiciones con gente propia de nuestro municipio", agregó Carlos Cruz.