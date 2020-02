Centro Escolar San Vicente de Paúl celebró 150 años

Hilda Viuda de Pérez está próxima a cumplir 90 años, pero su lúcida mente todavía recuerda cuando recorría los pasillos y salones del centro escolar Católico San Vicente de Paúl, en Santa Ana, donde estudió entre 1937 y 1943, siendo una de las exalumnas de mayor edad que llegó a la escuela para celebrar los 150 años de fundación del instituto educativo.

Fundada en 1870 por fray Felipe de Jesús Moraga, cuando la ahora nonagenaria estudió en esta escuela, ya era referente de buena calidad educativa, exclusiva para señoritas, que eran formadas con valores católicos.

"Yo estudié desde el primer grado hasta que salí del Obrador, donde le enseñaban a bordar a uno después del sexto grado, porque no había tercer ciclo, esta escuela fue para mí lo mejor, desde muy pequeña me enseñaron principios cristianos, el mundo no estaba como hoy de convulsionado, para nosotros no había nada más que felicidad en esta escuela", recuerda.

Pérez remembra que la jornada educativa se dividía en dos turnos: por la mañana, las clases eran de 7 a 11 a.m; y por la tarde, de 2 a 4 p.m., regresaban a recibir para asistir a talleres de manualidades, bordado, canto o gimnasia, entre otros.

Además de sus clases, la ahora exalumna recuerda que con Sor Catalina, una de las monjas que dirigían la escuela, se iba a la casa San Vicente de Paúl, que atendían a internas y ancianos, donde le colaboraba al personal médico que trataba a los enfermos, por lo que fue ahí que descubrió su vocación por la enfermería, estudios que realizó al salir de la escuela.

Participación. Las niñas del coro del centro escolar participaron en la eucaristía en honor a la celebración del 150 aniversario de la institución educativa.

Esta semana, doña Hilda regresó al centro escolar como una de las invitadas especiales a la celebración del 150 aniversario de la escuela, que ha tenido, y mantiene, como característica principal que solamente recibe a niñas, actualmente desde primero a noveno grado.

La directora del centro escolar, Sor Estela González, de la orden de las Hijas de la Caridad, manifestó que 150 años no han pasado en vano y que esta escuela es una de las más representativas de Santa Ana, convirtiéndose en la más antigua institución académica del departamento.

"Quiero darle gracias a Dios por las personas que se inspiraron para fundar esta obra, en primer lugar fue con las niñas huérfanas para las niñas del hogar Moraga, también se abrieron las puertas para niñas externas, la buscaban mucho por los valores", dijo.