Centro Nacional de Radioterapia

De esa clínica me pasaron para acá, al Hospital de la Mujer, porque salí dañada del pecho”, cuenta en la sala de espera del centro nacional, cuando ya está por retirarse. Ayer recibió su décima sesión de radioterapia, 15 están por venir.

Según el jefe del CNRT, el Dr. Yomar Vallejo, en los dos meses que tiene en funcionamiento el centro han atendido aproximadamente 20 casos de cáncer de mama, que junto con el cáncer ginecológico y de próstata son de los más comunes en El Salvador.

“Tenemos el espectro completo. Como somos un centro de alcance nacional, aquí va a venir todo tipo de cáncer”, asegura Vallejo. Se estima que al concluir el año atenderán a 120 pacientes diarios.

Dora Alicia es ama de casa, tiene alrededor de 50 años y se ve un poco cansada. En el Hospital de la Mujer ya le habían hecho, hace siete meses, una cirugía como parte del tratamiento, luego la refirieron al CNRT para completarlo con radiación. “Es algo duro, pero se sobrevive. Uno lucha, es una batalla por vivir”, dice con sonrisa tímida. Asegura que su experiencia ha sido, en lo que cabe, buena; los doctores y las enfermeras son amables y todo se hace con puntualidad.

Para ella, el centro ha sido de gran ayuda. “Si no, a uno le toca pagar tanto dinero... Esta radiación que me están haciendo aquí cuesta $1,000 en el Instituto del Cáncer o en otro lado. Aquí no me cuesta nada”.

“Me han dado apoyo ahí, en el Hospital Divina Providencia. Ahí estoy alojada, nos tratan bien los médicos y todo”, dice. Agrega que al llegar al centro y comentar con los médicos su situación, ellos le consiguieron estadía ahí durante las cinco semanas que dura su tratamiento.

Ella debe llegar al centro para recibir radiación de lunes a viernes y descansa el fin de semana.

El Centro Nacional de Radiación ha establecido un nexo con el Hospital Divina Providencia para que algunos pacientes de escasos recursos que provienen del interior del país se puedan alojar ahí y no tengan complicaciones de transporte o cualquier otro gasto extra.

Una de las principales razones por las que abandonan el tratamiento es justamente esto: las grandes distancias que deben recorrer y los gastos que les implican.