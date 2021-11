Centroamérica, con tendencia a la baja en contagios y muertes

El epidemiólogo Alfonso Rosales indicó ayer que Centroamérica en general está experimentando una reducción en los contagios de covid-19.

"Centroamérica ahorita está viendo una disminución del 20% en el número de casos. El único país donde hay un repunte ahorita del 57 % de nuevos casos es Nicaragua, pero el resto está a la baja, el que más es Costa Rica con un 47%, le sigue Honduras con un 41%, Guatemala con un 30% y El Salvador anda por el 19%", detalló.

¿Por qué Nicaragua no reporta ese descenso? A su juicio, se debe a que n hacen un reporte a diario de los casos o lo que reportan no es real. "A lo mejor se han equivocado y en su mentira estamos estimando que ellos van para arriba, porque de otra forma no me explicaría por qué Nicaragua va para arriba cuando todos los países de Centroamérica y México van para bajo", anotó.

Rosales ya había advertido, hace poco menos de dos semanas, de una tendencia a la baja en Centroamérica y señaló que se debe a que "el covid-19 no se puede tomar aisladamente de cómo se está comportando en todo el mundo" y reiteró que "todos estamos conectados".

En ese sentido explicó que lo que está sucediendo ahorita en la región centroamericana es el efecto tardío de lo que sucede en Europa. "La tercera ola que golpeó a Centroamérica iba ya adelantada en Europa, subió antes y bajó antes que en Centroamérica", expresó.

Por otra parte, detalló que el país con mayor circulación viral en América Latina en este momento es Brasil, 21.8 millones de casos y un alza del 0.02%; le sigue Argentina, con 5.2 millones de casos.

A escala mundial, solo ayer fueron reportados 343,000 nuevos casos y Rusia es que el que registra más nuevas infecciones diarias, con más de 39,000.