Centros Penales despidió a custodios que conocieron sobre reuniones de funcionarios con pandillas

La Alianza Nacional El Salvador en Paz y la Central Sindical Independiente (CSI) denunciaron la mañana de este martes 22 de febrero los despidos injustificados de más de 500 trabajadores de Centros Penitenciarios, incluyendo mujeres embarazadas.

Según la denuncia, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) despidió a esos empleados por "reducción de personal". Sin embargo, los representantes de los trabajadores aseguraron que la mayoría de estos empleados despedidos presenciaron las negociaciones que han tenido funcionarios con miembros de pandillas y que los separaron como represalia.

“Creemos que es algo que atenta contra los intereses de la clase trabajadora y ha despedido a trabajadores de centro penales porque sabe que ellos conocen la información de corrupción que hay aquí, donde ellos han negociado con pandilleros. Son testigos de como Osiris Luna entra y sale a platicar con pandilleros ese es el temor real y por eso ha quitado a trabajadores de esta institución, por lo tanto denunciamos que otra institución pública entra al estado de corrupción y no quieren revelar lo que está pasando”, dijo Stanley Quinteros, representante sindical.

Por su parte, el representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, aseguró que los despidos vienen ocurriendo desde octubre de 2020 y que han despedido a mandos medios, inspectores, sub inspectores y agentes custodios. “Es un proceso ilegal, les mandaron una nota en la que les informan que los separan del cargo no se siguió el debido proceso, no los han indemnizado”, señaló Reyes.

Además, añadió existen señalamientos de algunos custodios que han estado en centros penales y que tienen información de visitas de funcionarios en centros penales, de salida de reos vinculados a pandillas que los han movido a hospitales para que se reúnan con otros bajo el argumento que están enfermos, “algunos compañeros despedidos no se prestaron a esos juegos y les pusieron falta de confianza y eso tiene que probarse”, apuntó Reyes.

Uno de los custudios despedidos confirmó las irregularidades en algunos centros penitenciarios, "queremos hacer público que el señor Osiris Luna que explique por qué en la granja penitenciaria de Santa Ana le ordenó a todos los internos que metieran los paquetes alimenticios y los echaran a granel; que le explique eso al pueblo salvadoreño", mencionó.

Agregó que basan sus demandas en diferentes puntos: el reinstalo inmediato, los sueldos caídos, cese a despidos injustificados y la indemnización.