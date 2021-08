Centros Penales negó atención médica a Ernesto Muyshondt

El 23 de julio de 2021, el Instituto de Medicina Legal (IML) notificó al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador el reconocimiento médico de salud de Ernesto Muyshondt, suscrito por dos médicos forenses de la referida instancia, y concluía que el imputado ameritaba tratamiento de inmediato y control con la especialidad de cardiología.

Además, el documento determinaba que él debía permanecer ingresado en un centro hospitalario hasta que sus problemas de salud fueran normalizados y lo hacía del conocimiento tanto de la parte defensora como de la Fiscalía.

Pero cinco días después, el 28 de julio de 2021 por la noche, el médico asignado al tratamiento de Muyshondt firmó una hoja de evolución que indicaba que "por orden del penal se dará el alta prácticamente exigida" y hacía constar que cualquier anormalidad en la evolución del paciente sería responsabilidad exclusiva de Centros Penales.

El abogado defensor de otro de los procesos del exalcalde confirmó a este medio que el doctor había recibido la exigencia directamente del director de Centros Penales, Osiris Luna. Relató que, de acuerdo al testimonio del médico, un inspector llegó al hospital donde se encontraban y lo comunicó a través de una llamada telefónica con el funcionario.

"La anomalía más grande que han hecho es haberlo sacado de un hospital en la noche, diciéndole al médico y a su esposa que el procedimiento era llevarlo al penal, ponerle el brazalete y que la mañana siguiente iba a ser enviado a su casa para cumplir el arresto domiciliario, pero que debía pasar por el penal para poder ponérselo. Por tal razón, el médico firmó la hoja de alta. Es una violación haber forzado a un médico a darla y ahora están queriendo usar el pretexto de que no hay un brazalete que ya había sido asignado en otro proceso", enfatizó el abogado.

Nueve días antes de que Osiris Luna exigiera el alta de Muyshondt, de acuerdo al testimonio de uno de los abogados defensores, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador emitió una resolución en la que decretaba las medidas sustitutivas a la detención para el exalcalde, con las cuales podía salir de Mariona y pasar al arresto domiciliario.

Sin embargo, Centros Penales informó el viernes 30 de julio, a través de su cuenta de Twitter, que no había recibido ningún tipo de documentación oficial de la Cámara para concederle la medida, contrario a la razón por la cual había expresado al médico para sacar del hospital al imputado.

Al mismo tiempo, condicionaba que, de recibir la documentación, informaría al juzgado "la imposibilidad de ejecutar la medida" al sostener que no tenía disponibilidad de brazaletes electrónicos para poder llevarlo a su casa.

El brazalete que ya había sido asignado

El 4 de junio de este año, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador realizó una audiencia de revisión de medidas en un caso donde el exalcalde es acusado por agrupaciones ilícitas. Ese día, finalizada la audiencia, le presentaron una nueva orden de captura en la que estaba siendo acusado por retención de cuotas laborales en perjuicio de la Hacienda Pública, en una empresa familiar.

En la audiencia inicial del 9 de junio le fue concedido el sobreseimiento definitivo por ese caso, tras haber pagado lo que adeudaba, y le pusieron el brazalete atendiendo la orden del juzgado. Ese mismo día, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a leerle una nueva orden de captura en su contra por el mismo delito, pero esta vez en perjuicio de la Alcaldía de San Salvador, cuando fungió como alcalde, y le fue retirado el brazalete porque lo llevaron nuevamente a las bartolinas.

El 14 de junio, Muyshondt enfrentó una nueva audiencia inicial y en esta ocasión el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador le decretó prisión provisional de manera automática y basándose en el hecho que el acusado ya contaba con medidas sustitutivas por otro delito.

La defensa del exalcalde apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal y atacó la falta de fundamentos por parte del Juzgado para decretar la detención provisional. Ante esto, la Cámara rechazó la medida; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revocatoria que buscaba siempre que Muyshondt se mantuviera preso.

Finalmente, la Cámara resolvió el 26 de julio pasado que el recurso interpuesto por la FGR no admitía revocatoria y fue declarada inadmisible por falta de impugnabilidad. Esto le permitía al exalcalde salir de prisión y le concedía nuevamente el arresto domiciliario, con la condición que debe pagar una fianza de $50,000. El abogado confirmó que la fianza fue pagada y que aún así Centros Penales no había cumplido la medida.

Un magistrado de Cámara, que pidió no ser identificado, planteó que si Osiris Luna no ejecuta esa orden podría incurrir en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, todos establecidos en el Código Penal.

Una fuente de Centros Penales quien también accedió a hablar bajo anonimato, sustenta la explicación del magistrado. Añadió que no se puede incumplir la orden judicial bajo el pretexto que no tiene brazaletes, ya que no puede hacer prevalecer la detención por esa causa y con mayor razón si ya había un brazalete antes.