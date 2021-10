Centros Penales oculta manejo de tiendas carcelarias

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) continúa sin brindar información relacionada al manejo de los fondos de tiendas penitenciarias vinculadas con Asocambio, a pesar que en 2020 el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) resolvió que son datos públicos.

El Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) informó que el pasado martes 5 de octubre participó en una audiencia convocada por el IAIP debido a que Centros Penales ha solicitado la ilegalidad de la resolución emitida en marzo de 2020.

ALAC solicitó a Centros Penales información sobre auditorías y registros contables de las tiendas penitenciarias relacionadas con fondos de la Asociación Yo Cambio (Asocambio) reportadas entre el 1 de enero de 2015 al 2019; sin embargo, la oficial de información de la DGCP resolvió que "toda la información que se requiera o se necesite al respecto de Asocambio deberá ser solicitada por el interesado directamente a esa organización".

Debido a ello la organización anticorrupción apeló ante el IAIP y este último advirtió a las autoridades de Centros Penales que en el proceso de apelación la DGCP no acreditó el motivo por el cual no podían brindar la información solicitada. En un primer momento, señalaron que la información debía solicitarse con Asocambio y luego, en una audiencia oral, manifestaron que la documentación relacionada estaba en poder de Fiscalía por una investigación en curso.

“Probablemente pueda darse lugar a un acto ilícito, como pareciera ser que sucedió en administraciones anteriores, debido a la opacidad en el manejo de los fondos”.



Wilson Sandoval, coordinador de ALAC.

Los comisionados del IAIP en su resolución aseguraron que los representantes legales de la DGCP no presentaron pruebas que constataran que la información había sido incautada por el Ministerio Público. Por lo tanto debía ser entregada.

"Esto implica negar nuevamente información de carácter público. En este caso no hay una justificación, incluso en la audiencia no se vertió justificación sobre el tema de fondo del por qué no entrega la auditoría y registros contables, sino que trataron de justificar otros aspectos meramente procedimentales para no entregar la información", explicó Wilson Sandoval, coordinador de ALAC.

Sandoval mencionó que la población no puede enterarse sobre el manejo de fondos de dicha asociación, el nivel de involucramiento o las decisiones que ha tomado la dirección de Centros Penales en la administración de la asociación.

Tres ex directores de Centros Penales han sido procesados por supuestos actos de corrupción y desvío de fondos relacionados en tiendas penitenciarias. Además, según una investigación periodística, el actual director general de Centros Penales, Osiris Luna, usó de forma ilegal $8.5 millones provenientes del fondo de las tiendas penitenciarias, con lo que habría violado el Reglamento de la Ley Penitenciaria.

"No podría aseverar que exista un mecanismo como en la administración anterior, porque no tengo las pruebas fehacientes para eso. Lo que sí podría asegurar es que hay opacidad en cuanto al manejo de los fondos y no hay información que pueda entregarse para poder determinar cómo se han manejado los fondos y cuáles son los resultados contables del manejo de éste. Probablemente pueda darse lugar nuevamente algún acto ilícito", enfatizó Sandoval.