Centros Penales traslada a reos a expenal de Cojutepeque

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) inició el miércoles pasado el trasladado de reos al expenal de Cojutepeque, Cuscatlán, el cual había sido clausurado en 2016. De acuerdo con habitantes de la zona, cuatro microbuses con aproximadamente 25 reos cada uno llegaron el miércoles a eso de las 2:30 de la tarde al expenal, y fueron ingresados uno por uno.

Ayer por la mañana, el perímetro del edificio era custodiado por personal de la DGCP quienes dijeron no estar autorizados para dar información sobre el traslado de los privados de libertad.

La decisión de reactivar el centro penal, ubicado en el centro de la ciudad de Cojutepeque, ha provocado el rechazo de las autoridades municipales y los habitantes. La alcaldesa Lili Bello de Perdomo, condenó la acción y aseguró que desconocía los planes de la DGCP. Afirmó que, a pesar de que no tenía la certeza de que el expenal sería usado nuevamente, en varias ocasiones envió notas al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y al director general de centros penales, Osiris Luna, para que desistieran de volver activar el centro penitenciario, ya que esto significa un retroceso para el municipio.

"Estamos en contra que el lugar vuelva a ser un penal, está justo al lado de las oficinas administrativas de la alcaldía; entonces ,nosotros, sin duda alguna, nos vamos a sentir inseguros. Aparte de eso, no me parece adecuado, ya que la ubicación del expenal es un lugar demasiado céntrico del municipio. Realmente condenamos la acción como municipalidad, ya que hemos solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades correspondientes desistir de dicha acción, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta", manifestó la funcionaria.

En los alrededores del expenal residen unas 100 familias. Los habitantes expresaron su preocupación por la reactivación del penal, ya que aseguran que, aparte de la inseguridad que les genera, ya que los familiares de los internos han comenzado a llegar a la zona, también les afectará el bloqueo de la señal telefónica, principalmente a los estudiantes que reciben sus clases por internet. Hasta hace unos días el expenal era ocupado por personal policial de Tránsito y de la subdelegación.