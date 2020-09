Cerco sanitario y rebrotes se concentran en el Oriente

San Francisco Gotera se convirtió el domingo en el segundo municipio aislado en tan solo cuatro días. Ayer amaneció militarizado, y encerrado en un cerco sanitario que fue impuesto por el gobierno, a raíz de un incremento significativo en casos confirmados de covid-19. De una muestra de 1000 personas, 182 dieron positivas en las PCR del pasado sábado, representando el 18.2 % de nuevos contagios en la ciudad.

Cerco. Policía y Ejército controlan acceso en Gotera.

Ayer la FAES y PNC supervisaban el ingreso de la población al municipio, limitado a personal de primera línea y ciudadanía particular, que se transportaba a realizar atenciones médicas. Era, al menos hasta ayer, el epicentro de una segunda ola de contagios, según el Ejecutivo.

"Hemos verificado como en Corinto, se incrementaron los casos en las muestras de tamizaje lo cual nos alertó y nos dirigimos a la zona, se realizó un testeo masivo, logramos incrementar una muestra. Nos sirvió para identificar y tener una línea de trazabilidad hacia donde se había originado la mayoría de los contactos" detalló el ministro de salud Francisco Alabi en su visita al municipio de Gotera, en relación a la línea de nexos seguida para identificar el nuevo rebrote.

El ministro afirmó que los 182 casos positivos de las muestras de tamizaje, son asintomáticos. Y agregó que el transporte público pudo generar la propagación de una segunda ola de contagios.

Más de 400 empleados de salud fueron trasladados a Gotera para realizar un barrido casa por casa. El periodo de duración del cerco sanitario goterense no ha sido estimado. Alabi dijo que dependerá de la identificación de casos sospechosos.

El ministro de la defensa Francis Merino Monroy, informó por su parte que al menos 100 efectivos militares habían sido trasladados para dar apoyo a la PNC.

Verifican. Personal de Salud llegó al municipio para hacer pruebas.

Nahín Ferrufino, alcalde de Gotera, informó que el municipio iniciaba el cerco sanitario en una situación contraria a lo sucedido en Corinto. "En el caso de Gotera empezamos al revés porque comenzamos con las mil pruebas, o sea que no tenemos otra alternativa más que esperar el trabajo que va a hacer el Ministerio de Salud" indicó el edil, quien aseguró que durante la pandemia se han sepultado 16 personas con protocolo de covid-19.

Parte de la población desconocía sobre el cerco sanitario como el caso de Emérita Sorto, residente en colonia Vista Hermosa I. "No, no sabía. Está bueno, si afecta para ir a comprar pero viéndolo bien si es por salud, uno sea como sea pasa, y esa enfermedad no respeta ancianos ni niños".

También se realizaron pruebas en San Miguel y si los resultados van a la alza, este municipio también podría ser aislado.

Santa Rosa de Lima

Tras el posible brote del virus de covid-19 en la zona oriental, el ministerio de salud (MINSAL) también realizó durante el fin de semana 1,000 pruebas PCR en distintos puntos del municipio de Santa Rosa de Lima en La Unión.

Sergio Zelayandía, coordinador del SIBASI de La Union, asegura que "esta es la segunda ocasión que se realizan pruebas en el municipio. La primera ocasión solo tuvimos 80 casos positivos, esta vez esperamos contar con un porcentaje bajo, ya que la población ha seguido protocolos".

Barrido. Una de las estrategias es hacer visitas casa por casa.

"Aquí ya tuvimos el mayor brote de la epidemia, hoy (ayer) se están realizando estas pruebas para poder detectar dónde está el brote, ya que la población de Corinto (Morazán) pudo contraer el virus aquí o ellos lo han traído", aseguró Zelayandía.

Las pruebas servirán para conocer cómo está la población Limeña en cuanto al posible brote de coronavirus. Fueron instaladas seis cabinas móviles en diferentes puntos del municipio.

"Es importante mencionar que dentro de 72 horas (desde tomadas las pruebas) estarán los resultados y dependiendo de estos, se puede realizar como medida un cordón sanitario y así poder aislar el virus con la demás población que viene a Santa Rosa de Lima". Aseguró el coordinador del SIBASI La Unión.

Los cercos sanitarios fueron declarados inconstitucionales en la sentencia 21-2020 del 6 de junio pasado, de la Sala Constitucional, que se refería al decreto 101 y que estableció un cerco sanitario en La Libertad como inconstitucional.

Sobre esto, el Fiscal general de la república, Raúl Melara, manifestó que la institución está a la espera de los informes del Ministerio de Salud. "Se han pedido informes para ver porque estos (los cercos) fueron dados así", indicó el Melara.

Silencio. Las principales vías de Gotera permanecieron desiertas.