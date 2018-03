Cerén promete impulsar una “agenda agresiva” contra medidas de Trump

Lee también

Durante su intervención en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, expresó que su gobierno buscará impulsar una “agenda fuerte y agresiva” para contrarrestar las medidas que promueva el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los migrantes.“Todas las acciones impulsadas en nuestra presidencia incluirán una agenda inclusiva, humana, fuerte y agresiva, que sea capaz de concretar esfuerzos e impulsar soluciones a los cambios experimentados a escala global, particularmente en la atención que nos merece el relevo en la administración de Estados Unidos”, expresó Cerén durante su discurso.El próximo miércoles, el mandatario salvadoreño recibirá la presidencia rotatoria del CELAC y fue el primer presidente en intervenir públicamente en la cumbre que tiene lugar en República Dominicana. El gobernante comenzó su discurso haciendo un homenaje a "dos grandes hombres que ya no están con nosotros", los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro, que contribuyeron a crear esta "extraordinaria iniciativa" en 2011 en Caracas.Además, Cerén se comprometió a tender "puentes de entendimiento entre naciones" para abrazar a las naciones del foro multilateral, independientemente de su ideología, y a fomentar un "desarrollo sostenible" en la región. Sin embargo, dentro de su discurso no hubo referencia alguna a la medida aprobada y firmada este día por Donald Trump, en la cual se avaló la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, aunque sí criticó la criminalización de la migración irregular y alertó sobre una situación de vulnerabilidad de “nuestros migrantes”.Por su parte, Rafael Correa, presidente de Ecuador, expresó que "la solución (a la migración) no son muros ni fronteras; es solidaridad, humanidad y crear condiciones de bienestar y paz". Estas palabras fueron respaldadas por Heraldo Muñoz, canciller chileno, al comentar que "hay una concertación de posturas latinoamericanas y caribeñas en favor de la integración, en favor de la apertura, en favor de la preservación de los avances que se han hecho en materia de libre comercio".El canciller chileno aclaró que la cumbre de la CELAC ha obviado un tema importante como el futuro del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, siglas en inglés), argumentando que está siendo dejado de lado porque “sólo afecta a tres países de la región”, “aunque puede terminar afectándonos a todos”, agregó.En cuanto al presidente anfitrión, Danilo Medina, su participación se enfocó en remarcar lo crítico que puede ser para todo el mundo si el sistema proteccionista impulsado por Trump para Estados Unidos es retomado por otras zonas importantes para la economía mundial. "El mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado sólo han servido para generar pobreza", detalló.La V cumbre de la CELAC, marcada por una escasa presencia de mandatarios, finalizará este miércoles con la lectura de la llamada Declaración de Punta Cana. Los únicos presidentes que han acudido a la cita son los de República Dominicana, Danilo Medina; Cuba, Raúl Castro; Ecuador, Rafael Correa; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Haití, Jocelerme Privert; Dominica, Charles A. Savarin; Guyana, David Granger, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.Los mandatarios de México, Chile, Panamá, Colombia y Guatemala cancelaron su participación ayer en el último momento. Al término de la V Cumbre, la República Dominicana traspasará a El Salvador la presidencia temporal del organismo.