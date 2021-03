Cerraron el Centro Escolar San Miguel Tepezontes, La Paz, por disturbios

Por más de 30 minutos, el Centro Escolar La Paz , del municipio de San Miguel Tepezontes, en el departamento de La Paz, permaneció sin acceso a los votantes, luego de registrarse un altercado entre simpatizantes de partidos políticos, por lo que fue necesaria la intervención de las instituciones garantes del voto; se reabrió finalmente pasadas las 9:00 a.m.

"Tuvimos que intervenir en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) para rehabilitar el centro de votación, luego de un diálogo, los manifestantes decidieron reabrir el centro de votación", dijo un fiscal de la zona de La Paz.

La encargada de la secretaría de la Unidad de la Mujer del partido Nuevas Ideas, Cristy de Gómez, aseguró que el hecho sucedió porque no querían dejar pasar a miembros de su partido.

"No es que nos hayamos tomado ese centro de votación, sino que no íbamos a permitir que quieran hacer fraude, no lo permitiremos por ningún motivo y ahí (en el centro de votación) no querían dejar que nuestros compañeros entraran", justificó la fuente.

Ese Centro Escolar inició la jornada a las 9:00 a.m., dos horas después de la apertura oficial de los centros de votación. El hecho sucedió a eso de las 8:30 a.m., según comentó una fuente de la PNC.

En ese mismo centro de votación, ubicado en el barrio El Tránsito, la PNC informó de la detención en flagrancia de Karen Beatriz Hernández López, de 28 años, por el delito de fraude procesal, en perjuicio de la ciudadana María Emilia Sánchez Álvarez, de 40 años.

Según las autoridades, el hecho ocurrió en la Junta Receptora de Votos (JRV), número 6515, en la que Sánchez se desempeñaba como secretaria de la JRV.

"La secretaria de la mesa receptora de votos rompió las papeletas porque un vigilante le dijo que ese voto era nulo debido a que el DUI de la votante estaba vencido, y por eso fue que rompió las papeletas", dijo una fuente policial.

Finalmente, el centro de votación cerró pasadas las 5:00 p.m. y contó con siete JRV de las cuales, los miembros de la JEM reportaron un promedio de votantes de más del 70 %.

"La jornada cerró sin mayores inconvenientes, al final después de los casitos algos duros que tuvimos, las aguas se calmaron", dijo un miembro de la JEM.