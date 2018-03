Cesan a 24 en comuna San Luis La Herradura

Lee también

El año 2017 ha iniciado con malas noticias para 24 trabajadores de la Alcaldía de San Luis La Herradura (La Paz): fueron despedidos ayer por acuerdo del concejo municipal plural encabezado por el alcalde Mario Ticas, quien afirmó que la medida obedece a una supresión de plazas, ya que la municipalidad no cuenta con los fondos necesarios para seguir cubriéndolas.Entre los despedidos se encuentran el jefe del Registro Familiar, el jefe de Servicios Municipales, el encargado de la Unidad de Medio Ambiente, seis miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), cuatro trabajadores del tren de aseo, cuatro barrenderos y personal de proyectos.La notificación de los despidos provocó incidentes de violencia frente al edificio de la alcaldía municipal ayer en la mañana, ya que a los trabajadores cesados no se les permitió el ingreso.Otoniel de Jesús Hernández, uno de los afectados con la medida, aseguró que 20 de los trabajadores cesados habían sido contratados en administraciones municipales anteriores.“El alcalde solo despidió a cuatro que él ha puesto, el resto somos antiguos. Vamos a denunciar esta situación ante la Procuraduría (para la Defensa de los Derechos Humanos), porque son despidos arbitrarios”, argumentó Hernández.El alcalde Ticas sostuvo que tiene un déficit mensual de $20,000 en pago de salarios y que para corregirlo debía suprimir 50 plazas, de las cuales el concejo municipal acordó quitar 24.Añadió que una parte de los recursos para el pago de salarios se obtiene del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), cuyo depósito tuvo a finales del año pasado serios atrasos por parte del gobierno central.“Del 25 % del FODES agarramos para pagar el 50 % de la planilla, y si se siguen teniendo atrasos en el pago del FODES, no podremos cancelar salarios”, afirmó el jefe edilicio. Agregó que los cesados recibirán su respectiva indemnización.