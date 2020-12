César Reyes, director de la Junta de Vigilancia Electoral de San Salvador enfrenta este martes su audiencia por el delito de maltrato hacia la mujer

La mañana de este martes 1 de diciembre se lleva a cabo la audiencia inicial en el Juzgado 1° de Paz contra César Reyes, director de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) de San Salvador y delegado del partido ARENA, quien fue detenido el pasado martes 24 de noviembre por el delito de expresiones de violencia contra la mujer.

En la antesala de la audiencia, Reyes afirmó ser inocente y además dijo que espera se haga justicia. También manifestó que en El Salvador se está viviendo una dictadura por parte del gobierno de Nayib Bukele.

"Estamos frente a una dictadura, es indigante ver la forma en cómo se fabrican los casos por parte del partido del presidente (Nayib) Bukele. Las medidas de presión que atentan contra la democracia que todos hemos visto, tanto en las Juntas Electorales Departamentales (JED) y así también la noche de ayer en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)... el actuar ilegal y el no proceder de la Policía Nacional Civil (PNC) y el actuar con arbitrariedad frente a órdenes claramente políticas", apuntó Reyes.

El acusado también dijo que la acusación fue totalmente infundada por parte del partido de Nuevas Ideas y dijo que la PNC nunca permitó que nadie más diera declaraciones sobre la acusación, solamente los integrantes de Nuevas Ideas. "Esto demuestra que este tema es de tinte político y la clara evidencia que existe una dictadura en nuestro país y que atenta contra las garantías individuales de los salcvadoreños, hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera", dijo el director de la JVE.

"Nos vamos a defender conforme a la ley nos lo permita, haciendo siempre lo correcto y hablando siempre con la verdad", finalizó momentos antes de entrar a su audiencia inial esta mañana en el Juzgado 1° de Paz.

Por su parte la fiscal del caso informó que lo que han presentado es un requerimiento contra Cesar Enrique Reyes. "A él se le atribuye el delito de expresiones de violencia contra la mujer y la víctima es Elsy Raquel González, contamos con los elementos mínimos para poder requerir porque eso es lo que la ley señala para una audiencia inicial. El propósito de traer el requerimiento es para controlar la imputación que se le está haciendo como imputado, él debe saber los derechos que tiene, cuál es el delito por el que se le acusa sobre todo la jueza decidirá la medida a imponer pero esa medida tiene que estar basada en el artículo 57 de la Ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres", dijo la fiscal.

Continuó: "Estamos pidiendo que el caso pase a instrucción, que tiene como objetivo recabar elementos de prueba, no sólo de cargo sino también de descargo. Si la jueza decide que el caso pase a la siguiente fase, ahí los defensores y todas las partes tienen que aportar su prueba", apuntó.

También explicó que no se puede pedir la detención ni las medidas, "el artículo 55 de la ley especial señala que la sanción es de 2 a 25 salarios mínimos, y esa ley tiene que verse de forma integral con el código penal, y el procesal penal, ya los códigos señalan cuales son los delitos y las faltas", dijo.

Además comunicó que no se puede pedir detención porque este hecho o esta calificación jurídica no tiene una pena de prisión. "No podemos pedir la detención ni medidas sustitutivas a la detención porque no existe una sanción que lleve a la detención", indicó .

"Lo que sucede es lo que se ha escuchado en los medios, una discusión en la cual intervino el Imputado y la víctima, describir los hechos no podemos porque hay una reserva", destacó la fiscal que lleva el caso de Reyes.

Polémica

La captura de César Reyes causó polémica debido al proceso electoral que ocurre en El Salvador de cara a las elecciones del próximo febrero de 2021. Ante este hecho se ha señalado al partido político Nuevas Ideas de obstaculizar el proceso electoral con estos actos a los que señalan como arbitrarios. Así lo evidienció el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA el cual ha señalado el papel de la PNC en el caso ya que expuso al partido de Nuevas Ideas (NI) de instrumentalizar a la Policía Nacional Civil (PNC) para ejecutar ese tipo de procesos.

Por su parte René Portillo Cuadra dijo que se trata de una persecución política de cara a las elecciones y que el hecho es producto de un régimen dictatorial que El Salvador atraviesa por parte del Gobierno de Nayib Bukele.

Cuando se dio a conocer que el acusado seguría el proceso en libertad, el presidente Nayib Bukele señaló que el mensaje que daba el El Fiscal General de la República, Raúl Melara ante esa decisión era: "Golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido ARENA". Ante esto, Melara le respondió vía Twitter: No. El mensaje es que hay que ser coherentes: No se pidió prisión para usted tampoco cuando lo requirieron penalmente por el mismo delito", palabras a las que, minutos después agregó "¿Se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé. Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres".

Noticia en desarrollo.