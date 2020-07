Charralito, el payaso que ahora es taxista

De trabajar durante 14 años como payaso, animando fiestas infantiles y todo tipo de eventos, actualmente, debido a la falta de empleo por la pandemia del covid-19, el cómico "Charralito" como es conocido Hirvin Aparicio Aguilar, de 30 años, ha optado por prestar sus servicios como taxista particular,

Aparicio reside en el municipio de San Rafael Cedros donde es muy conocido por su trabajo como payaso.

Asegura que logró sobrevivir un par de meses con los ahorros que él y su esposa tenían, gastando solamente lo necesario y economizando lo más que se pudiera. Sin embargo, los ahorros se terminaron por lo que decidió empezar a trabajar con su vehículo desde hace un mes, ofreciendo sus servicios de taxista.

El joven asegura que al igual que al resto de artistas de la risa del país, la pandemia lo ha afectado mucho, dejándolo sin su fuente de trabajo.

Recordó que antes de que iniciara el confinamiento en el país, él trabajaba durante toda la semana, ofreciendo servicios de activación de marca, de lunes a viernes a diferentes comercios, y los fines de semana, haciendo sus presentaciones en fiestas privadas.

Charralito relata, que trabajar como taxista no genera un ingreso de dinero de estable, ya que en algunos días solo gana $5, con los que debe mantener a su familia, y aunque asegura que ha recibido ofertas de trabajo para hacer presentaciones con su personaje Charralito, las ha declinado para evitar contagiarse del virus, ya que al enfermerse no podría seguir trabajando.

Alternativa. Actualmente trabaja como taxista particular en San Rafael Cedros.

"Hay personas que me han llamado para que vaya amenizar alguna que otra fiesta, pero soy una persona cristiana y creyente en Dios y me he tenido que negar aunque necesite el dinero",t afirma Charralito.

El comediante relata que será un proceso para él, adaptar sus presentaciones cuando la pandemia pase, ya que asegura que debe adaptarse a las medidas de prevención necesarias que las autoridades recomienden, ya que en su mayoría trabaja con niños, con quienes aseguró, la práctica del distanciamiento social es difícil de aplicar por la energía que estos tienen.

"Vamos a tener que adaptarnos, Charralito está listo para eso, por el momento si considero que no es ideal hacer mis presentaciones, es difícil aplicar las medidas de prevención, por cuidar a mi familia y a mis clientes también, creo que Charralito por el momento tendrá que esperar, hasta que las autoridades de salud digan que el mal ya ha pasado" dice Aparicio.

Charralito puso a disposición sus servicios como taxista privado. Puede contratarlo llamando al 7516-9206 o en su página de Facebook, Charralito´s Show.