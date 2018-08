China ofreció vender armas a El Salvador

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo ayer en la entrevista RepúblicaSV, de Canal 33, que El Salvador ha recibido ofertas de la República Popular China para la compra de armamento militar de dicho país. Según Payés, lo anterior no implica que exista una colaboración militar, como sí lo existe con Taiwán, país al que El Salvador reconoce como representante del pueblo de China desde hace décadas.

“Pero obviamente el presupuesto del Ministerio de la Defensa no da para comprar armamento; hoy las prioridades de nuestro gobierno son otras. Los he escuchado, he visto sus presentaciones, pero hasta ahí ha llegado”, explicó Munguía Payés.

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, advirtió a inicios de julio que China Comunista busca expandir sus influencias diplomáticas en Centroamérica. Actualmente, países como Costa Rica han sido beneficiados con la cooperación de la potencia asiática, luego de romper con Taiwán.

“Estamos escuchando que ellos tienen interés sobre el puerto de La Unión, porque justamente estamos destacando el trabajo de las empresas que sí están haciendo las cosas bien, que están preocupadas sobre los trabajadores, sobre el medioambiente, pero sabemos bien que las empresas de China no tienen ningún interés en eso”, dijo la embajadora.

Munguía Payés afirmó ayer que es posible que empresarios chinos estén interesados en explotar los recursos naturales del mar territorial de El Salvador, pues, según algunos estudios realizados por la Fuerza Armada, es muy probable que exista gas natural y petróleo, sobre todo en la zona del golfo de Fonseca.

“Sé que China tiene en este momento una guerra económica con Estados Unidos, y los chinos se han acercado acá al país; nos han manifestado con la intención de ver posibilidades de invertir en proyectos en el país.... Si los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tienen información de que los chinos quieren acercarse militarmente, esto es algo que todavía no ha pasado”, aseguró el ministro, a pesar del ofrecimiento de venta de armamento.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, confirmó recientemente que hay empresas chinas interesadas en participar en la licitación del puerto de La Unión, pero dijo que no cree que esta incursión también tenga propósitos militares.

Diplomáticos de la región latinoamericana han sostenido reuniones sobre el impulso de la República Popular de China en extender su área de influencia en la zona. Esto se da cuando analistas han señalado una “guerra comercial” entre Estados Unidos y el país asiático. El conflicto ha consistido principalmente en el aumento de aranceles para importación de productos de ambos países, situación que ha derivado en que países que tienen relaciones comerciales con estas naciones se vean perjudicados por los altos precios, por ejemplo, de aluminio y acero.

Sobre enmienda EUA

Las dos cámaras que conforman el Congreso estadounidense acordaron la semana pasada la aprobación de una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, en la cual se atribuye a la Secretaría de Estado informar al Congreso la identidad de funcionarios vinculados a actos de corrupción o al narcotráfico en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Munguía Payés se pronunció ayer al respecto y advirtió ayer que la publicación de una lista de esa naturaleza puede atentar contra el principio de inocencia de algunas personas, por lo que recomendó que únicamente se ponga en esa lista a aquellas personas “que ya han sido vencidas en juicio”.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con la Ley Kingpin, con la cual se conforma una lista que señala a presuntos capos del narcotráfico en la región. En 2014, Estados Unidos incluyó en esa lista a José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, quien fue removido de la misma el año pasado, días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de lavado de dinero.