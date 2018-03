Chinameca sepulta a dos hermanos que murieron calcinados

Lee también

Familiares, vecinos y amigos de dos niños que murieron el pasado viernes en la mañana en un fatal incendio que ocurrió en su vivienda, ubicada en el cantón San Antonio, del municipio de Chinameca, en San Miguel, dieron ayer el último adiós a los hermanos Julio Eduardo Pérez Coreas, de cuatro años, y Kenia Erlinda Coreas, de dos.El carro fúnebre para despedir a los hermanos salió desde el cantón hacia el centro del municipio, en donde recorrió las principales calles y posteriormente salió con rumbo al cementerio general Los Planes Tercero de Chinameca, donde fueron sepultados.Los dos menores se encontraban jugando el viernes a las 9 de la mañana en el interior de su vivienda. Con ellos estaba una adolecente de 14 años quien los cuidaba en ese momento.La joven preparaba el desayuno cuando de repente ocurrió un cortocircuito, lo que ocasionó el siniestro. Al ver las llamas, corrió hacia la puerta delantera de la casa, mientras que los niños trataron de salir por otra puerta, que estaba cerrada, por lo que no encontraron salida y fueron consumidos por el fuego.Según el Cuerpo de Bomberos, la vivienda estaba construida de madera y láminas, y en cuestión de 20 minutos la casa y todo lo que había en el interior fue consumido por las llamas. Debajo de unas láminas encontraron los cadáveres completamente carbonizados.De acuerdo con información proporcionada por una fuente policial, la abuela de ambos menores estaba a cargo de cuidarlos y será procesada por el delito de homicidio culposo. Hasta ayer, la señora se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel.La madre de los menores, con gritos y llantos, suplicaba que por lo menos no metieran a su mamá a la cárcel.“¡Ella solo iba a dejar unos alimentos a un familiar, no tuvo la culpa de nada! No entiendo por qué la quieren meter presa. He recibido pérdidas muy grandes en mi vida y ahora que me quieran quitar hasta a mi madre”, expresó Krissia Coreas.La abuela, identificada como Cecilia Carolina Coreas, de 57 años, estará bajo custodia mientras la Fiscalía General de la República (FGR) define si tuvo culpa o no. En este caso, según la PNC, la madre de los menores no puede ser procesada por dicho delito porque hay suficientes pruebas de que Cecilia era quien cuidaba a los menores de edad.