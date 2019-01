Chocan tres en carretera del Litoral

Un triple accidente ocurrido ayer, aproximadamente a las 11:45 de la mañana en el kilómetro 119 de la carretera del Litoral, en el municipio de Santa María, Usulután, dejó solamente daños materiales, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte de la autoridad, un vehículo tipo camioneta detuvo su marcha para darle paso a otros vehículos que se desplazaban en el carril contrario, pero el conductor de un pick up ocre no se percató a tiempo e impactó con otro pick up en el que transportaban cal, y este con el primer vehículo.

Agentes policiales llegaron al lugar a verificar que los conductores de los vehículos conciliaran, y señalaron que la responsabilidad fue del conductor del pick up ocre, debido a que se distrajo y no se percató que los dos automóviles habían detenido su marcha.

"Fue un momento en el que boté una bolsita que andaba en el carro y fue que impacté con el pick up", dijo el conductor responsable del accidente, explicando la razón de su distracción, y señaló que se iba a hacer cargo de los gastos de reparación en los demás automóviles.

El tránsito vehicular fue irregular durante unos minutos, ya que la PNC ordenó que los vehículos fueran colocados a orilla de la carretera.