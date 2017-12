Chocó contra patrulla frente a sede PNC

Manejaba con 316 grados de alcohol en sangre, por lo que fue capturado tras chocar su vehículo con una patrulla policial, un carro particular y tres motocicletas que se encontraban estacionadas frente al edificio del Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Paz.

El conductor fue identificado como Óscar Ernesto Mendoza Díaz, de 38 años, residente en la ciudad de San Rafael Obrajuelo, en La Paz. El accidente ocurrió el martes a las 8:10 de la noche, en el kilómetro 55 de la carretera antigua de Zacatecoluca hacia San Salvador.

Mendoza se conducía en un pick up año 1979 y, de acuerdo con el reporte policial, manejaba a excesiva velocidad, en el sentido hacia San Salvador. Se presume que se dirigía a su vivienda. Primero chocó con el vehículo particular para luego saltarse un túmulo ubicado frente al edificio del DIN e impactar con un pick up policial estacionado y con las motocicletas, entre estas una asignada al DIN, una que se encontraba en calidad de depósito y otra de propiedad particular.

El conductor fue detenido inmediatamente, ya que según las autoridades, era evidente el estado de ebriedad en que se encontraba, y fue sometido a una prueba de alcoholemia que estableció que manejaba con 316 grados de alcohol en el organismo. Será procesado por el delito de conducción peligrosa.

“Gracias a Dios, solo hubo daños materiales, pero pudo haber lesionados en un accidente como este. La gente no toma conciencia del peligro que implica beber y manejar”, expresó un agente, e hizo un llamado a la población a no manejar si consume bebidas alcohólicas.