Choque deja a mujer lesionada

Una mujer resultó lesionada de gravedad ayer por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la residencial Las Águilas de la ciudad de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Roxana González, de 26 años, fue la mujer que salió lesionada en el hecho ocurrido a las 6:10 de la mañana, luego de que el vehículo placas N 13-197, en el que se transportaba y el cual está asignado a la alcaldía de San Miguel, chocara contra otro vehículo, en la calle Siramá, de esa residencial, informó Adí Cruz, jefe de la unidad de tránsito terrestre de la Policía.

De acuerdo con la inspección realizada por el personal policial, un microbús placas P 415026 se conducía a excesiva velocidad y no respetó una señal de alto, por lo que colisionó con el pick up, que no pudo esquivar el golpe.

"Del impacto, el carro nacional se fue a detener al portón de una casa y la copiloto resultó con lesiones y fue trasladada al hospital. El responsable del percance fue el microbús", informó el jefe policial, quien añadió que el conductor permaneció en el lugar.

La mujer fue trasladad hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, adonde hasta el cierre de esta nota permanecía ingresada. No se portaron más lesionados en el accidente.