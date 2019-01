Choussy: "Es absurdo que se tenga otro aeropuerto a 200 kilómetros"

Como un "disparate" y "absurdo" calificó el economista Mauricio Choussy la propuesta presentada por el candidato a la presidencia por el partido GANA, Nayib Bukele, de construir un aeropuerto internacional en el departamento de La Unión.

Según el experto, quien concedió entrevista a Canal 21, tampoco es posible rehabilitar el ferrocarril en el país, algo que dijo se ha estado intentando conseguir en los últimos 28 años, sin éxito.

"Me preocupa que se salga a ofrecer cosas que no tienen viabilidad desde el punto de vista técnico ni económico. Es absurdo que se tenga otro aeropuerto a 200 kilómetros de distancia. No creo que pase ningún estudio de factibilidad económica y si se hace va a ser un disparate de igual tamaño que el del puerto de La Unión", dijo.

Sobre el tema fiscal, el analista aseguró que si el país no arregla el problema fiscal es posible que en un corto plazo haya una crisis económica fuerte.

"Uno no puede endeudarse indefinidamente, eso en un país se refleja en una crisis económica", manifestó.