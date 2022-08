Christian Guevara prepara demanda contra funcionarios de EUA por incluirlo en la lista Engel

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró este martes que está preparando una demanda por hasta $10 millones en contra de dos altos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, por enviar informes a Washington que derivaron en su inclusión en la lista Engel.



Durante la entrevista Encuentro TVX, el diputado oficialista aseguró que ya está en trámites con abogados para acudir a una corte civil en los Estados Unidos y presentar una demanda contra dos funcionarios, aunque no detalló sus nombres. Esto, según él, por haber enviado" informes falsos" que ocasionaron sanciones migratorias y "pusieron en riesgo" la integridad de su familia.



"Quiero mandarle un mensaje a esta administración y a los funcionarios de la embajada americana, y ahorita ya estamos analizando ponerle una demanda de al menos $10 millones a dos de los actuales funcionarios de la embajada americana que pasaron estos informes falsos sobre mi persona", indicó Guevara.



El pasado 17 de julio, el Gobierno de los Estados Unidos sancionó a Christian Guevara bajo la sección 353 B de la ley de cumplimiento mejorado del Triángulo Norte, incluyéndolo en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como lista Engel.



Estas sanciones revocaron inmediatamente la visa de Guevara y, según él, de su esposa, que ya no podrán ingresar a los Estados Unidos, mantener negocios, cuentas o propiedades en dicho país. La sanción, sin embargo, habría afectado también a su hijo menor de edad, que se encontraba recibiendo un tratamiento para el cáncer en ese país.



De acuerdo con el diputado, alistará esta demanda "no porque me afecte a mí, si no porque afecta a la salud de mi hijo de cuatro años". Narró que, después que se le retiró la visa, no pudo acompañar a su hijo durante uno de los tratamientos que se realizó en suelo americano.



"Yo estaba en una plenaria y me llamaban los médicos preguntándome por qué no estaba con él. Le están negando el acceso a la salud", afirmó.



Alegando esta violación al derecho de su hijo, que además es ciudadano americano, Guevara acudirá a una corte en Estados Unidos para presentar una demanda por $10 millones.



De ganar el caso, dijo, "esos $10 millones, aparte de los costos que pueda tener en abogados, ese dinero va a ir íntegro al Hospital Nacional Benjamín Bloom para tratar a los niños con cáncer".



Sanción llegó en mayo, según Guevara



La Casa Blanca sancionó al diputado oficialista por haber presentado una reforma al Código Penal que impone 15 años de prisión por difundir mensajes de pandillas en medios de comunicación, algo que se interpretó por observadores como una "ley mordaza".



Sin embargo, Guevara asegura que no fue esta ley lo que le valió la sanción, si no la aprobación del régimen de excepción de cuatro derechos constitucionales, que ha dejado la captura de más de 48,000 salvadoreños.



Y es que, a pesar que la lista Engel fue publicada el pasado 17 de julio, según Guevara, su visa fue retirada desde el pasado 25 de mayo, día en que se discutía en la Asamblea Legislativa una segunda prórroga al régimen de excepción.



"¿Me vas a venir a decir a mí que es por esa ley, cuando casi 60 días antes ya me habían sancionado?", cuestionó el diputado, al tiempo que denunció un intento de "humillación" por parte de la embajada.



"Lo que querían era humillarme. Lo que quería Estados Unidos o esta administración Biden era que yo le fuera a tocar la puerta y decirles miren, disculpen, voy a cambiar, voy a dividir el voto de mi fracción, tengo miedo. Por eso fue que me incluyeron en la lista Engel", afirmó.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora