Ciclista fallece arrollado por rastra

El ciclista Willian Vicente Aragón Ramírez, de 46 años, murió arrollado por un rastra el lunes por la tarde en el kilómetro 64 de la carretera del Litoral, en el municipio de Zacatecoluca.

Según los familiares del occiso, este regresaba de comprar en una tienda de la localidad cuando fue embestido por el vehículo pesado.

"Él salió iba a comprar unas tortillas y algo para comer, pero ya no regresó a la casa. El ingrato que me lo mató no pudo ni quedarse en el lugar para responder por el daño que nos ha hecho. Pobrecito como quedó, se golpeó muy fuerte la cabeza cuando cayó en el pavimento", comentó una familiar del fallecido.

La Policía informó que realizó un operativo de búsqueda del conductor responsable del accidente, pero no fue localizado. La víctima fue sepultada ayer, en el cementerio general de El Espino, de Zacatecoluca. Residía a unos dos kilómetros de donde fue arrollado.