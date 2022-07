Ciclista fallece arrollado por un vehículo

Un ciclista que no pudo ser identificado por no portar documentos personales murió arrollado ayer en la madrugada en el kilómetro 47 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en Santiago Nonualco, en La Paz. "Se presume que un automóvil particular lo atropelló, y huyó del lugar. La víctima tenía múltiples laceraciones producto del impacto y al parecer murió de inmediato. El hecho ocurrió a eso de las 3:30 de la madrugada", dijo una fuente policial.

