Ciclistas insisten en ley que regule uso de bicicletas

Ciclistas de 17 clubes de todo El Salvador recorrieron ayer las calles de San Salvador para reiterarle a la Asamblea Legislativa que es necesario que avance en la discusión de la Ley de Fomento de Uso de la Bicicleta, que entró por iniciativa de ley el año pasado.

La carrera fue en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, celebrado el 3 de junio. Unos 50 ciclistas se reunieron en el monumento a la Constitución.

Dieron una vuelta por la ciclovía del bulevar Constitución y bajaron por la calle San Antonio Abad, para luego incorporarse al bulevar de Los Héroes, seguir en la 49.ª avenida norte, la avenida Olímpica y terminar en la plaza del Salvador del Mundo. Ahí realizaron un acto en el que representantes de cada uno de los clubes expusieron sus peticiones.

A diferencia de otros países de la región, El Salvador no piensa en la infraestructura adecuada para los ciclistas. Este implica que tampoco hay una ley que vele por sus derechos en la vía pública.

En riesgo

Marcela Romero tiene varios años de practicar ciclismo. Cuando estuvo siete años en Cuba ocupó la bicicleta como medio de transporte, pero desde hace dos años sale a pasear con ella en Santa Tecla.

Lo hace sola durante los días de la semana, en diferentes horas y en rutas que ella considera que no están con tráfico. Los jueves por la noche sale con los Ciclistas Tecleños Urbanos.

"No hay momento en que alguien (conductor) le dé a uno espacio. Es rara aquella persona que le ceda el paso. Y hay personas que, no sé qué les pasa, pero al verlo a uno como que se molestaran y no te quieren dejar pasar", cuenta al explicar las dificultades de manejar bicicleta en los lugares que ella elige como ruta.

En la carrera de ayer, por ejemplo, Vicente Méndez, del club Bicired El Salvador (organizador de la carrera), gritaba con un megáfono en los semáforos de San Salvador, y otros le secundaban con pitos, para que los conductores de carros cedieran el paso al grupo, que aunque comenzó como 50 ciclistas, al llegar al Salvador del Mundo se agrandó a aproximadamente 100.

Para Méndez, El Salvador se está quedando atrás respecto a otros países en la aprobación de una ley para los ciclistas. Por esto es que pidió que los diputados continúen con el estudio de la ley para que al terminar el año ya esté aprobada. "Tenemos una sociedad bastante estresada por el tema de la movilidad. Las personas hoy se acuestan y se levantan pensando en el tráfico", sostuvo.

Anabel Belloso, diputada del FMLN que forma parte de la comisión de juventud y deportes, llegó al inicio de la carrera y les dijo a los ciclistas que dicha comisión está iniciando un proceso de análisis de la ley, que hay una mesa técnica que la discute. Y en este proceso, dijo, ya se ha escuchado a las autoridades del Viceministerio de Transporte.