Cierran clínica y aislan a personal

A raíz de la confirmación del primer caso de covid-19 en el municipio de El Rosario, en La Paz, el alcalde de la localidad Ronald Nixon Tobar ordenó el cierre de la clínica municipal donde fue atendido el paciente, un niño de cuatro años.

Afirmó que el menor llegó el lunes a la clínica municipal con un cuadro de neumonía, y quien tras ser atendido en el lugar fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca.

El alcalde informó, que además del cierre de la clínica, también se mandó el aislamiento total de ocho empleados del centro de salud municipal, entre ellos, dos médicos, tres enfermeras y dos motoristas, a quienes ha ofrecido su apoyo, agregó Tobar. "Cuando supe que se trataba del niño, llamé a todo el personal y la misma noche (del miércoles) se aislaron en la clínica y se cerró al público, como medida de prevención mientras nos reuníamos con la comisión de Protección Civil", expresó el funcionario.

En dicha reunión interinstitucional llevada a cabo ayer se definieron otras acciones a tomar o a intensificar para contener el virus y evitar que más pobladores se infecten, detalló el munícipe. "Se acordó que la familia del niño sea aislada en un hotel para dar seguimiento al nexo directo, mientras que a 100 metros a la redonda de la residencia del paciente se ha creado un cordón sanitario, diez familias no podrán salir, yo me he comprometido a llevarles alimentación", afirmó Tobar.

También se desinfectarán las calles cercanas y alrededores, dijo. Además de orientar a la población a que siempre deben usar mascarilla.