Cierran paso vehicular en puente a Pasaquinita

Hace unos días, la Policía Nacional Civil (PNC) colocó cinta amarilla en los dos lados del puente hacia el cantón Pasaquinita, en Santa Rosa de Lima, en La Unión, para restringir el paso vehicular por la estructura. La decisión se tomó tras una inspección que determinó que la estructura está sostenida en una sola base, la cual no es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de los vehículos. Con el cierre del puente se pretende evitar una tragedia, dijeron. No obstante, el siguiente día que se colocó la cinta de precaución, esta fue retirada por los pobladores, por lo que la Policía optó por colocar piedras de regular tamaño a los lados del puente para impedir el paso de vehículos, no así el de peatones.

"En tiempo de lluvia el caudal del río pasa sobre el puente, y lo que ha hecho inicialmente el MOP es hacer un dragado de dos metros de profundidad para evitar una inundación cuando llueva, pero esperamos que se haga una construcción nueva", manifestó José Luis Aguilar, uno de los líderes de la comunidad aledaña al puente.

Recientemente el personal técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una visita al puente, pero no se hicieron acompañar de ningún funcionario de la alcaldía municipal, sino que quienes participaron en el recorrido fueron algunos líderes del partido Nuevas Ideas del municipio limeño, quienes desde ese momento han sostenido que el puente será construido nuevamente. Ayer el alcalde de la ciudad limeña, Ronny Lazo, dijo que no tiene conocimiento sobre los planes que tiene el MOP referente a dicha infraestructura y también aseguró desconocer quien ordenó el cierre del puente, aunque sostuvo que como alcaldía, desde hace varios años, habían solicitado la construcción de un nuevo puente en el lugar.

"No hay ningún acuerdo, ni ellos (MOP) se han acercado tampoco; cuando nosotros fuimos a hacerles la solicitud para que lo arreglaran no nos dieron ninguna respuesta, después vinieron allí y llamaron a la gente de Nuevas Ideas, y ellos son los que han estado diciendo que lo van a construir, pero nada confirmado. En los medios me he dado cuenta que dicen que están esperando la contraparte de la municipalidad, pero nosotros no tenemos ninguna información de eso", indicó el edil Lazo.

Se busco la reacción del director regional del MOP para la zona oriental del país, Javier Alvarado, pero empleados de la institución dijeron que no se encontraba.