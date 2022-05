Cierre de playa afecta comerciantes

Familias y comerciantes denunciaron que personal del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) inhabilitó desde hace tres días el acceso a turistas hacia la playa Los Almendros, ubicada en el cantón Punta Remedios de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.

Más de 200 familias de la zona fueron afectadas con la medida porque en el sector comercializan diferentes productos. Aseguran que a pesar de solicitar información al MARN, continúan sin recibir respuestas sobre el motivo del cierre.

"Nos han prohibido el paso sin justificación. No le hemos hecho daño a nadie para que el MARN cierre el acceso. Ellos hasta hoy se acercan, dicen ser protectores de la naturaleza y no se asoman. Nosotros velamos porque sea limpio y cuidar de la vegetación y fauna de la zona", denunció Alba Martínez, afectada.

Personal del MARN, acompañado de agentes de la Policía, colocaron ayer nuevamente un cerco perimetral, el cual había sido retirado, para prohibir el paso de vehículos y turistas. "Propiedad del Estado. Prohibido el ingreso. MARN", dice el letrero colocado.

Los afectados denunciaron constantes visitas de personas extranjeras acompañados de personal de CEPA y MARN. Temen que la medida sea una iniciativa para desalojarlos por intereses de " proyectos de inversionistas en la zona".

Los residentes reconocen que se encuentran ubicados en el área natural protegida Los Cóbanos, sin embargo, aseguran que desde hace varios años se encuentran en proceso junto con el MARN para obtener los permisos.

Efectos. Los pobladores dicen que el cierre de la playa les afecta en sus comercios e ingresos económicos.

Además, aseguraron que sostuvieron diálogos para ser reubicados y crear un proyecto turístico en dicha zona, pero hasta la fecha continúan a la espera.

"Nos están impidiendo obtener ingresos. Acá dependemos del turista. Para crear nuestros negocios hemos hecho préstamos y el cobro no para, aunque no vengan clientes. El presidente Nayib Bukele dijo que iba a apoyar el turismo, pero acá en Acajutla, con esto, no lo está haciendo", dijo otra comerciante.

En noviembre de 2021, la Asociación de Desarrollo Comunal Los Almendros-Santa Agueda El Zope recibió una carta firmada y sellada por el Director General de Ecosistemas y Biodiversidad del MARN, Miguel Alberto Gallardo Meléndez, donde se les exhortaba a los comerciantes de abstenerse a continuar realizando actividades dentro del Área Natural Protegida, caso contrario, se procedería a acciones legales establecidas según la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Por su parte, el alcalde de Acajutla, Benjamín Hernández, del partido Nuevas Ideas, mostró su descontento a través de sus redes sociales por el cierre de la playa y exhortó a los diputados del departamento a buscar soluciones para los afectados.

"Nos están quitando la única playa pública que nos genera divisas por turismo en el área del arrecife. Todo lo demás está privatizado y no veo a Medio Ambiente protegiendo esas áreas que reciben hasta descarga de aguas negras. ¿Por qué la justicia tiene que perseguir solo al pobre?", cuestionó Hernández.