Cifra de fallecidos y de accidentes se mantuvo

Las cifras de fallecidos y de accidentes de tránsito ocurridos durante las festividades de Navidad y fin de año en 2016 en San Miguel se mantuvieron similares a las del 2015, informó ayer la Unidad de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) de este departamento.En este período tres personas fallecieron en accidentes de tránsito durante la temporada vacacional comprendida entre el 24 de diciembre de 2016 y el 1.º de enero del presente año.Hugo Torres, jefe de la Unidad de Tránsito Terrestre de San Miguel, dijo que durante este período se reportaron 63 accidentes viales en diferentes carreteras del departamento.El jefe policial aseguró que en la temporada vacacional se detuvo a siete conductores peligrosos, que presentaron más de 150 grados de alcohol en la sangre, uno de los cuales tenía 416 grados, equivalente a más de 20 cervezas.De igual manera se impusieron 400 esquelas a conductores que no atendieron el reglamento de tránsito.“La mayoría de esquelas que se impusieron fue por no llevar el cinturón de seguridad y no portar la licencia o la tarjeta de circulación o por andarlas vencidas”, agregó Torres.Las cifras observadas durante Navidad y Año Nuevo 2016-2017 fueron similares a las reportadas en el período de 2015-2016, según cifras policiales.En la semana vacacional se instaló alrededor de media docena de controles vehiculares, retenes y controles antidopaje en las principales calles de entrada y salida hacia San Miguel y las playas y centros turísticos más concurridos del departamento, también se desarrollaron operativos.