Cifra real de muertes covid sería 5 veces mayor a la oficial

En los primeros 15 días de noviembre, el número de fallecidos por covid-19 se ha reducido a la mitad, según las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL), pero las dudas sobre la credibilidad de los datos oficiales sigue creciendo. Estimaciones de entidades extranjeras indican que la cantidad real de fallecidos es ahora hasta cinco veces superior a la que admite públicamente el Gobierno.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés) de la Universidad de Washington calcula que las muertes reales ocasionadas por el coronavirus SARS-CoV-2 ascendieron el 27 de octubre a 11,493, con un ritmo de 30 diarios. Esto es 3.2 veces más que las 3,589 que el MINSAL reportó de forma oficial hasta esa fecha. El IHME además proyecta que para el 1 de marzo de 2022, la cifra real de decesos por covid-19 llegará a 23,525.

"Es decir que lo que el Gobierno nos comunica hay que multiplicarlo por cuatro", explicó el epidemiólogo Alfonso Rosales sobre estas estimaciones.

Los cálculos de la revista The Economist son más desalentadores. Estima que el covid-19 ha ocasionado en el país 18,000 muertes hasta la fecha, 5.3 veces más que las 3,731 que se reportaron hasta el 14 de noviembre. A diario, según la revista, fallece un promedio de 32 personas por covid-19, cinco veces más que la estadística oficial.

"Hasta el 15 de noviembre, El Salvador continúa con un subregistro acumulado de muertes por covid-19 de más del 400 %, significando que entre 11,000 y 27,000 - un promedio de 18,000 - han muerto en exceso durante la pandemia en el país, mientras que solamente 3,735 muertes por covid-19 han sido reportadas oficialmente", indicó el epidemiólogo Wilfrido Clará, citando las estimaciones de The Economist.

El exceso de mortalidad es la base para las estimaciones del IHME y The Economist. Calcular el exceso de mortalidad implica, primero, establecer el nivel esperado de fallecimientos, es decir el promedio diario, semanal o mensual de muertes en los últimos cinco años. Si los decesos reportados oficialmente superan el nivel esperado, hay un exceso de mortalidad. En el contexto del covid-19, ese excedente representa las muertes que no habrían ocurrido si el mundo no estuviera en pandemia, por lo que se atribuyen al SARS-CoV-2.

Los cálculos incluyen las muertes directas ocasionadas por el covid-19, pero que no se reportaron como tal debido a un mal registro, ya sea intencional o no. También incluyen los casos de personas que no tuvieron acceso a una prueba para confirmar el contagio y también cuenta las muertes indirectas, es decir, las de aquellas personas que no recibieron atención médica oportuna porque los hospitales estaban saturados o porque no consultaron a tiempo por miedo a contraer la enfermedad.

"El subregistro es dramático y escandaloso", señaló Clará. "Esto sitúa a El Salvador entre los cuatro países con más alto subregistro de mortalidad en América Latina, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela", agregó el médico. A nivel global, El Salvador se encuentra en los niveles de Siria, Libia, Azerbaiyán, Marruecos y Zambia.

Las discrepancias también surgen entre informes oficiales. Un informe del mismo MINSAL reveló que el Hospital El Salvador, exclusivo para casos de covid-19, reportó entre enero y septiembre 1,316 muertes más que todas las que oficialmente se anunciaron en el mismo periodo.