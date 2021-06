Cifras de desaparecidos se ha duplicado en 2021

Entre enero y abril de este año las denuncias por desapariciones de personas se ha duplicado y han pasado de 198 en 2020 a 424 en 2021, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas cifras se refieren únicamente al delito de desaparición de personas, un registro distinto al de desaparición forzada (cuando el delito es cometido por una autoridad pública) y al de privación de libertad (cuando se conoce a quien cometió el delito), según las modificaciones hechas al Código Penal a finales de 2019.

Los números también son diferentes a los que maneja la Policía Nacional Civil (PNC) porque muchos de estos casos no son equiparados entre ambas instituciones, lo que según especialistas genera subregistros que impiden que se conozca con certeza cuántos son los casos reales.

"Las desapariciones hoy en día son posibles porque además de que hay estrategias de desaparición también parecen haber estrategias de encubrimiento. No hay colaboración del Estado para identificar a los autores de estos delitos", destacó Leonor Artega, directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en un conversatorio realizado por esta organización el pasado 15 de junio, sobre la desaparición de mujeres en El Salvador.

Arteaga opinó que la estrategia gubernamental para atender la crisis de las desapariciones sigue siendo débil y que aún se deposita toda la carga de la búsqueda en sus familiares.

Según la FGR, durante todo 2020 hubo 687 denuncias por desapariciones, lo que equivale a dos casos al día. Hasta hoy, en lo que va de 2021, la cifra ya es de 424 casos (hasta abril) y con cuatro hechos diarios.

"Este es un fenómeno que debería integrar a los tres Órganos del Estado. Esto obviamente tendrá costos políticos, sobre todos para aquellos estados que viven de la opinión pública, porque se trata de buscar y encontrar a todas aquellas víctimas que están enterradas a nivel nacional", declaró Jeannette Aguilar, investigadora en seguridad pública, durante el conversatorio de DPLF el 15 de junio.

Aguilar también destacó que en materia de investigación de este delito se ha avanzado poco y eso también se debe a que, en el caso de las mujeres desaparecidas, no se ha incluido la perspectiva de género. "No es posible que en el país todos los días desaparezcan niñas y adolescentes cuando salgan a la calle y que no haya, hasta hoy, una estrategia para evitar o intervenir en estos casos", declaró.

Según información de la FGR, entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de mayo de 2021 hubo 1,176 desaparecidos y de ellos solo 541 fueron encontrados con vida, otros 60 muertos y 575 aún siguen perdidas. En cifras más concretas, solo una de cada dos víctimas es encontrada sana y salva.