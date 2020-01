Cinco integrantes de banda El Salvador Grande como su Gente se quedaron como indocumentados en EUA

El presidente del Comité Salvadoreño El Piche, Enot Rubio, confirmó, en una entrevista televisiva concedida a una cadena de Estados Unidos la deserción de cinco integrantes de la Banda El Salvador grande como su gente, tres de ellos lo hicieron desde el día de la llegada a suelo norteamericano y los otros dos lo hicieron luego de participar del Desfile de las Rosas, el pasado 1 de enero.

Rubio también mencionó que las autoridades de la embajada de Estados Unidos en El Salvador ya fueron informadas sobre las deserciones de los jóvenes salvadoreños.

"Inmediatamente el primer día que nos dimos cuenta (de la deserción) inmediatamente notifiqué a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Nosotros somos una organización y en lo personal soy una persona que me apego a la ley", señaló Rubio.

Entre los que emigraron del grupo se encuentran Mauricio Marin Álvarez Garay, Luis Ernesto Gallegos Tovar y César Oswaldo Tejada Ardón. De los otros dos no se conoce el nombre.

En total fueron 249 los jóvenes que viajaron a Estados Unidos para participar con la banda y 244 regresaron en las pasadas horas al país, según información confirmada desde la Dirección General de Migración y Extranjería a este periódico.

Según Rubio, debido a lo ocurrido tuvo que asegurarse del bienestar y la imagen de los jóvenes salvadoreños pues "queríamos nosotros asegurar hasta el último integrante de la banda que regresara".

El caso Andy

Además Enot Rubio dio a conocer su versión sobre la situación que vivió el jóven músico Andy Lovos, quien fue separado de la banda minutos antes de participar en el Desfile de las Rosas. Aseguró que se debió a que no cumplió con normativas impuestas por la organización del desfile, entre ellas la entrega de un formulario con información de cada participante de la delegación, algo que según Rubio, Lovos no cumplió.

"El Desfile de las Rosas establece reglas muy claras y él no fue excluido, eso no es cierto, lo que si es cierto es que incumplió el compromiso no con Enot (Rubio), no con el comité El Piche. El esfuerzo de la banda consistía en el director de la banda y el director de cada delegación y porque hablo de delegaciones porque fueron 52 los municipios involucrados en este lindo proyecto. El Desfile de las Rosas a todos, incluyéndome a mi, nos da una forma que tenemos que firmarla, dar nuestros datos personales, incluye también si tenemos una condición médica, si tenemos una alergia, esa forma él no la tenía. ¿Por qué? porque no aparecía en el listado", dijo Rubio durante la entrevista concedida.

Rubio fue destituido el jueves como embajador de la Marca País por parte del Organismo Promotor de Intersiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA) luego que se conociera un video de la expulsión de Lovos del desfile e incluso el presidente de la república, Nayib Bukele, dijo, por medio de su cuenta de Twitter que "cualquier uso de la marca país por este personaje (Enot Rubio), para la banda o cualquier otro evento, de ahora en adelante, es ilegal".

Lovos, por su parte, publicó en Facebook en la última semana de diciembre que a un día de que la banda partiera a Estados Unidos recibió la noticia de que él no formaría parte de la delegación. Se desconocen los motivos. Al siguiente día dijo que podría viajar con el apoyo de tres personas y se movilizó hacia Pasadena (California), pero al integrarse al desfile fue sacado por personal de seguridad del evento por falta de autorización para estar en el grupo.

El presidente del comité El Piche aseguró que no se pronunció sobre el hecho sino hasta dos días después debido a que "en el Comité Salvadoreño El Piche siempre hemos sido personas comprometidas con la excelencia, queríamos nosotros asegurar hasta el último integrante de la banda que regresara y lo hiciera con bien. Ellos se fueron anoche (miércoles), hoy aquí estoy de frente, no me he escondido".

Empero, en la entrevista agregó que por la responsabilidad que tenían como organizadores del viaje no podían despistarse por los señalamientos.

"Es una gran responsabilidad la que como organización teníamos, no podía darle prioridad a un tuit, a un mensaje destructor más que cuidar la integridad y la imagen de estos muchachos", mencionó.

Politizado

Luego, Rubio también dijo que todo lo que se ha señalado sobre el caso se ha politizado lo que le "entristece" dado que en el pasado ha trabajado con diversos gobiernos.

"No lo veo de otra forma y me entristece en gran manera porque siempre lo que hemos deseado es resaltar lo bueno de nuestro país. El Comité Salvadoreño El Piche se ha visto obligado a trabajar con las diferentes administraciones y me sorprende en gran manera que no haya reconocido esta administración el esfuerzo que hemos desarrollado por 24 años haciendo el mejor trabajo por llevar desarrollo a cada una de las comunidades que se han beneficiado", dijo el presidente del comité.

Sobre los señalamientos hecho a que miembros del comité manejaron el dinero otorgado por empresa privada y Gobierno para poder hacer posible el viaje, Rubio señaló que aunque el apoyo se dio este fue entregado directamente desde los patrocinadores a la agencia de viajes y hotel.

"El hotel fue pagado por una empresa financiera en El Salvador, nunca el CSEP, nunca recibió un centavo, yo como presidente nunca recibí un centavo, la empresa financiera pagó directamente al hotel, para ser específicos al hotel Hyatt. No hubo transacción través del CSEP. El Gobierno de El Salvador nos dio un cheque a nombre de la Asociación Comité Salvadoreño El Piche, se depositó en El Salvador, me dieron una tarjeta y esa tarjeta se la llevé exactamente a la agencia de viajes, es decir que a nuestras manos esos fondos nunca llegaron", dijo Rubio.

Por su parte, los integrantes de la Banda El Salvador grande como su gente, por medio de una transmisión de Facebook Live el miércoles anterior, expresaron su inconformidad por lo ocurrido en el caso, además de denunciar algunos mensajes "de odio" recibidos, inclusive por integrantes de 10 años de edad