Cinco años de prisión a jefe de Batallón CAPRES

Lisandro Chávez Vigil, jefe de Batallón de Casa Presidencial (CAPRES), fue condenado ayer a cinco años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla por fraude procesal, al mover una camioneta asignada a la Presidencia que arrolló a un motociclista el año pasado.La camioneta, en la cual se conducía un nieto del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, causó la muerte del motociclista Mario García.“Este juez considera que se alteró la posición de las cosas... Le creo a los señores testigos de la PNC. Tuvieron que pedir apoyo para detenerlo, además de la conducta prepotente”, concluyó el juez.Durante el juicio, Chávez dijo que el 1.º de mayo de 2016 se encontraba de turno cuando el coronel Juan Manuel Linares le llamó por teléfono, a las 3:45 de la madrugada, para decirle que se trasladara hasta la zona de El Papaturro, en La Libertad, porque una camioneta de CAPRES tenía desperfectos mecánicos y debía trasladarla hasta las instalaciones del Estado Mayor Presidencial. El capitán, según su relato, se trasladó hasta la zona acompañado de dos mecánicos y un miembro de seguridad. Los mecánicos realizaron el procedimiento de montar la camioneta al pick up cuando dos agentes de la Policía de Tránsito llegaron al lugar y les dijeron que no lo hicieran porque la camioneta había provocado un accidente.“Él (Linares) me dijo que les explicara que se trataba de una camioneta de Casa Presidencial y que por órdenes superiores la camioneta tenía que ser trasladada”, relató el capitán en el juicio.Sin embargo, los agentes policiales declararon que el capitán prefirió no colaborar y decidió irse del lugar. A la altura de un centro comercial, la Policía Nacional Civil (PNC) instaló un dispositivo para detener a los conductores de la camioneta. El capitán, según su versión, nuevamente les explicó a los policías que tenía la orden de trasladar la camioneta. “Recibí una llamada de mi coronel Revelo Vega y me dijo que ya había hablado con el director de la PNC para que no hubiera problema de llevarla hasta la sede”, dijo el capitán.La Fiscalía cuestionó las contradicciones entre el relato del capitán con el de otros testigos presentados por la misma defensa.“Ya no estamos en el tiempo en el que los militares hacen lo que quieren”, dijo uno de los fiscales en los alegatos finales.