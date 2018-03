Cinco asesinatos en menos de 24 horas en La Paz 

Lee también

Cinco hombres fueron asesinados entre el martes por la noche y ayer por la mañana en distintos puntos de La Paz, confirmó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).De acuerdo con el informe, una de las víctimas era vigilante privado, quien fue degollado por desconocidos ayer en la madrugada en el cantón Santa Teresa, de Santiago Nonualco. No fue identificado ni se indicó dónde laboraba.Las autoridades no descartaron que el crimen esté relacionado con el accionar de un grupo terrorista en la zona; además, investigan si el vigilante mantenía algún vínculo directo con este.Por otra parte, un pandillero falleció luego de enfrentarse a balazos con agentes de la PNC en la colonia Miraflores, de San Pedro Masahuat, ayer a las 4 de la madrugada, cuando los policías realizaban un patrullaje.En el procedimiento fue capturado un pandillero que también participó en el tiroteo, y se incautaron dos escopetas, una pistola y un paquete grande de marihuana, indicó una fuente policial de La Paz.En tanto, el cadáver de un joven de entre 19 y 21 años fue encontrado semienterrado en una zona montañosa del cantón Las Isletas, de Zacatecoluca.La policía informó que se desconoce si pertenecía a pandillas o si fue víctima de esos grupos. No portaba documentos, por lo que esperarán los resultados de exámenes de ADN para determinar su identidad, expresó un agente.El martes por la noche fueron hallados sin vida dos pandilleros en diferentes zonas de Zacatecoluca, uno en el cantón San Antonio Abajo y otro en el cantón El Maneadero. Tampoco fueron identificados.“Serán las investigaciones o exámenes de ADN en Medicina Legal las que ayudarán a determinar”, manifestó el oficial de servicio de la PNC en La Paz.