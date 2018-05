Cinco autobuses de transporte incendiados en San Marcos

Cinco autobuses del transporte colectivo se incendiaron ayer por la madrugada en un taller ubicado en San Marcos, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. La institución aseguró que tres unidades se quemaron de manera completa, mientras que las otras dos solo parcialmente.

Los buses corresponden las rutas A y 11, que precisamente tienen su recorrido entre San Marcos y San Salvador.

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, se utilizó a siete de sus voluntarios y una motobomba para extinguir el siniestro que se produjo ayer aproximadamente a las 2 de la madrugada.

Hasta ayer por la tarde no se tenían claras las causas del incendio y no se sabía si había sido por algún accidente o existía mano criminal sobre el hecho. La situación no pudo ser establecida ni por los bomberos ni los propietarios de las unidades perdidas por el siniestro.

Algunas de las unidades perdidas tenían un valor mínimo de $17,000, por lo que las pérdidas podrían alcanzar casi los $100,000.

Competencia ilegal

Otros transportistas de la zona de Aguilares denunciaron ayer una competencia ilegal de otros sectores. Según los datos ofrecidos en esta zona, existe la proliferación de pick up, paneles y microbuses que no están autorizados por el VMT.

Miembros de la ruta 117 y FECOATRANS pidieron al viceministerio que se investigue y se sancione a los que circulan ilegalmente.