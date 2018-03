Cinco fallecidos por asfixia y 18 por tránsito

Desde que inició el plan de prevención y auxilio de Protección Civil en el marco de las vacaciones de Semana Santa, cinco personas fallecieron ahogadas, donde uno de los principales factores fue el estado de ebriedad y otras 18 por tragedias de tránsito.

Del 24 de marzo hasta ayer en la mañana, Protección Civil reportó 190 personas lesionadas, 18 fallecidas en percance vial, 74 rescates, 219 percances y 64 incendios. En total, el tercer reporte preliminar de las emergencias en vacaciones indica que hubo 565 atenciones, mientras que el año pasado iban 493, esto fue un incremento del 14.6 %.

“En realidad la ebriedad nos dicen es la quinta causa (fallecidos por accidentes), pero depende cómo la analicemos podría ser la tercera causa”.

Jorge Meléndez, director de Protección Civil

A esta estadística se agrega las cinco víctimas por ahogamiento, pero que Protección Civil las clasifica como “fuera del dispositivo”, por el hecho de que ocurrieron en lugares donde no tienen cobertura al no ser los lugares públicos más comunes o porque aún no se incorporan el resto de guardavidas de instituciones de socorro, pues muchos de ellos inician su periodo vacacional a partir de este día y se suman como voluntarios en el plan.

De los cinco fallecidos, uno fue un joven en el estero de El Pimental, “y no tuvo suficientes fuerzas para salir, era un grupo de jóvenes. Ahí es donde volvemos a decir, los padres no nos podemos descuidar de los jóvenes y los jóvenes no deben aceptar desafíos o retos para los que no están preparados”, dijo Jorge Meléndez, director de Protección Civil.

En los otros cuatro casos, un factor habría sido que las víctimas estaba bajo los efectos del alcohol. Uno sería una persona que saltó desde el muelle del puerto de La Libertad, donde suben y bajan lanchas de pesca y que no es un lugar habilitado para nadar.

“La otra es una señora de 44 años, tenía varios días de estar ingiriendo alcohol, se metió al canal del lago de Güija y ahí perdió la vida”, dijo Meléndez.

La cuarta víctima fue un hombre que ingresó al agua al anochecer en la playa El Esterón, en Intipucá, y perdió la vida. “Pero lo que todos dicen es que estaba muy ebrio”, sostuvo el director.

El quinto caso sería el de un pescador que se enredó en las mallas de pesca, “pero los vecinos dicen ‘es que andaba encendido’ y eso de encendido quiere decir que había estado tomando mucho licor”, dijo.

“Los detenidos por conducción peligrosa tenemos 38 más que el año pasado. Hasta las 24 horas de ayer (martes) se ha detenido a 69 personas por el delito”.

Marco Antonio López, Policía de Tránsito

Pese a que los decesos ocurrieron en la zona costera y lago, el sistema de Protección Civil los contabiliza aparte de las víctimas que puedan surgir en actividad de veraneo. “Hacemos la división para saber qué tan efectivos somos. Una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar es que tenemos que cubrir más puntos y no nos alcanza el personal. Por ejemplo, El Esterón se va a cubrir a partir de mañana (hoy)”, argumentó Meléndez.

En el caso de los fallecidos por tragedias de tránsito, se distribuyen en diferentes carreteras del país. En la estadística presentada ayer se incluyó a cuatro personas fallecidas el martes, dos de ellas que resultaron lesionadas en el accidente en Jocoro del pasado domingo. “Es decir, que ayer (martes) sumamos cuatro fallecidos; pero en realidad por accidentes de ayer han sido dos”, indicó.

Cuatro de las víctimas mortales habrían sido a causa de la distracción del conductor, que comparte el primer lugar con invadir el carril, que dejó también saldo de cuatro fallecidos. La siguiente causa es la imprudencia del peatón, con tres decesos; luego dos víctimas por no respetar la señal de prioridad y también dos fallecidos por conducir en estado de ebriedad.

Peligrosos detenidos

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer sobre un aumento en las detenciones de personas por conducir en estado de ebriedad. “Hasta las 24 horas de ayer (martes) se ha detenido a 69 personas por el delito de conducción peligrosa frente a 31 el año pasado, eso quiere decir un aumento de 122 %. Controles vehiculares hemos tenido 220 y se han realizado 2,345 alcoholemias”, dijo el subcomisionado Marco Antonio López.

Agregó que con el donativo de 19 equipos de alcotest que recibieron de parte del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) es que incrementaron la cantidad de controles antidopaje y por eso detectan más conductores peligrosos.

“Lastimosamente, se está deteniendo a más personas por este delito, eso quiere decir que no estamos haciendo caso a las medidas preventivas”, expresó.

La unidad antidopaje del Viceministerio de Transporte (VMT) también realiza controles vehiculares. Ayer detectó una persona con 500 miligramos sobre decilitro de alcohol, en la calle a Apulo.

8

intoxicaciones alimentarias agudas reportadas en el periodo.

74

rescates acuáticos simples y profundos efectuados en vacaciones.