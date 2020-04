Cinco hechos sobre el Covid-19

En la actualidad, la pandemia del covid-19 está propagándose por todo el mundo. Ante esta crisis sanitaria pública mundial sin precedentes, ningún país puede estar exento. El virus no respeta fronteras nacionales, la única forma de frenarlo y vencer definitivamente la pandemia es trabajar codo a codo todos los países del mundo, uniendo los esfuerzos, ya que vivimos en la comunidad del destino común de la humanidad.

Lamentablemente, para desviar la atención y eludir su propia responsabilidad, unos pocos políticos de algunos países han lanzado palabras absurdas contra China, para politizar este tema y estigmatizar a China. Unos políticos y medios de comunicación se suman a esta ola, inventando argumentos ridículos como "reclama de indemnización", "virus del laboratorio", "oculta deliberada" y "manipulación a la Organización Mundial de la Salud (OMS)", liberando otra "pandemia de noticias falsas" de gran escala. La mentira es un virus, y solo la verdad puede detener su propagación. Veamos algunos hechos sobre el covid-19.

I. Wuhan no necesariamente es el origen del virus

Rastrear el origen del covid-19 es un tema científico, lo que requiere una investigación profunda y sólidos argumentos científicos. Hasta el momento no hay una conclusión. Se reportó el primer caso confirmado del covid-19 en Wuhan, pero eso no significa que la Wuhan sea el origen, pasa a menudo en la historia que la primera zona de impacto de virus resultó no ser el origen del virus.

Justamente para evitar la estigmatización, en el año 2015, la OMS emitió recomendaciones sobre el nombramiento de enfermedades infecciosas y patógenos, declarando que se debe evitar el uso de nombres de lugares, países, personajes, animales o cualquier otro concepto que pueda causar pánico. El 7 de abril del año en curso, la prestigiosa revista científica Nature publicó un artículo exhorando una parada inmediata de la estigmatización con tema del virus para evitar comportamientos irresponsables asociando el virus o la pandemia con ubicaciones específicas.

II. El virus no sale del laboratorio

La conspiración de que el virus ha sido producto del laboratorio ya fue aplastada por la comunidad científica internacional. El encargado de la OMS ha declarado en repetidas ocasiones que no hay ninguna evidencia de que el virus se fabricara en el laboratorio o estuviera relacionado con armas biológicas.

El 19 de febrero, 27 expertos médicos de 8 países distintos emitieron una declaración conjunta en la revista médica The Lancet, refutando claramente y condenando enérgicamente los rumores o conspiraciones sobre el origen innatural del visrus.

Posteriormente, el equipo de investigación compuesto por académicos del Instituto de Investigación Scripps de los Estados Unidos, Universidad de Columbia, Universidad de Turan, Universidad de Edimburgo y Universidad de Sydney, publicó un artículo en la revista británica Nature Medicine, enfatizando nuevamente que la evidencia científica muestra que el virus de Covid-19 no es síntesis del laboratorio, sino producto de la evolución natural. Algunos expertos señalan también que con la tecnología actual de la humanidad, es imposible crear y sintetizar el virus de covid-19.

III. China notificó la pandemia a la primera hora y emitió una alerta temprana al mundo

Siendo la primera víctima del covid-19, China notificó a su población propia y a todos los pueblos del mundo el brote a la primera hora, tomó las medidas más estrictas de la prevención y control en un tiempo mínimo, ganando más de seis semanas para que los otros países se prepararan.

China ha cumplido desde la primera hora sus deberes de notificar a la OMS sobre la nueva pandemia. El 31 de diciembre de 2019, China notificó a la Oficina de la OMS acreditada en el país el brote de una nueva neumonía en Wuhan.

A partir del 3 de enero de 2020, China ha proporcionado regularmente la información de la pandemia a la OMS, a los países del mundo, los Estados Unidos incluido, y a las regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán de China, de manera oportuna y proactiva.

El 8 de enero, el equipo de evaluación de expertos de la Comisión Nacional de Salud de China confirmó preliminarmente que un nuevo tipo de coronavirus fue la causa de la epidemia.

El 12 de enero, China presentó la información de la secuencia genética del virus a la OMS, y lanzó la secuencia genética completa de las cinco cepas del virus a The Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) para compartirla mundialmente.

El 16 de enero, se completó la optimización de los reactivos de diagnóstico de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

El 20 de enero, el grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Nacional de Salud de China informó que estudios epidemiológicos sólidos confirmaron que el covid-19 era transmitible entre personas.

Toda la información arriba mencionada se puede encontrar en la página web oficial de la OMS y entre las informaciones públicas en su momento.

IV. La especulación de que la OMS es manipulada por China es irracional

La OMS es una organización internacional compuesta por 194 Estados Miembros de las Naciones Unidas, que es independiente y no manipulable. De hecho, entre los 21 miembros de la junta directiva de la OMS, 11 vienen de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá y solo el Dr. Ren Minghui, el subdirector general de VHS/Sida, Tuberculosis, Paludismo y Enfermedades Tropicales Desatendidas desde enero de 2016, es de nacionalidad china. China es el sexto país en cuanto a la contribuición de financiación de la OMS si se incluyen las contribuciones voluntarias. Al contrario de algún país, que ha suspendido el pago de las cuotas a la OMS en el momento crítico de la lucha mundial ante la pandemia, China continúa apoyando y cooperando activamente con la OMS.

El equipo de expertos de la OMS está compuesto por especialistas de la medicina y salud pública, quienes acumulan abundantes experiencias en la lucha contra las enfermedades transmisibles, cuyo trabajo se basa en la ciencia, evidencias y conocimientos profesionales. El trabajo del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuenta con el apoyo no solo de China, sino de casi todos los Estados miembros. La conspiración de que el Director General "depende de China" o "fue elegido gracias a China" es totalmente infundada.

V. Reclamar la indemnización a China carece de fundamento

El rastreo del origen del virus es un tema científico cuyo propósito reside en evitar la recaída de este tipo de pandemia a la sociedad humana, y de ninguna manera puede ser utilizado para culpar a otros y mucho menos para reclamar la indemnización. Este tipo de reclamo no cuenta con precedente internacional ni fundamento legal. El virus es el enemigo común de toda la humanidad, y podría brotarse en cualquier momento y lugar. Como otros países del mundo, China también es una víctima.

De acuerdo con la ley internacional, acusar a un Estado para asumir las "responsabilidades del Estado" por cierta perdida tiene la premisa de que este Estado haya cometido "hechos internacionalmente ilícitos", que haya violado sus obligaciones internacionales. En el combate contra la pandemia, China ha tomado medidas efectivas a tiempo, cumpliendo su obligación internacional. La OMS declaró el 30 de enero del año corriente la emergencia sanitaria internacional por el brote del covid-19, un mes después del primer reporte de China, lo cual demostró plenamente que China no había retrasado en cumplir su obligación de notificación.

Ni la ley internacional actual ni el Reglamento Sanitario Internacional proporciona fundamento para que cierto Estado asuma la responsabilidad por la pandemia. Si China es responsable y debe pagar la indemnización por el covid-19. ¿Quiénes serían responsables y compensar a los otros países por las enfermedades contagiosas como la gripe H1N1, el VHS o la EEB?

Desde el brote de la pandemia, el gobierno chino ha compartido informaciones y experiencias antipandémicas de manera abierta, transparente y responsable, ha promovido activamente la cooperación internacional y ha brindado mayor apoyo y asistencia a otros países dentro de su alcance, los cuales han sido altamente reconocidas y evaluadas por la comunidad internacional. La humanidad ya se ha convertido en una comunidad de destino común. Ante la severa crisis de salud pública y la amenaza de enfermedades transmisibles, la estigmatización es aún más peligrosa que el virus. Difundir información falsa y acusarse mutuamente no ayudará a la cooperación internacional en la lucha antipandémica en la situación actual. La comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para desmentir la información falsa, apoyarse con solidaridad y cooperarse de manera sincera en aras de superar la pandemia lo antes posible y salvaguardar la seguridad de la salud pública mundial.