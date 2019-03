Cinco historias, cinco cirugías, cinco hernias

Andrés Tobar es un agricultor de 83 años que hasta ayer llevaba 39 de ellos padeciendo de una hernia. Como la mayoría de hombres de una zona rural, fue durante mucho tiempo el sostén económico de su hogar, por lo que realizarse una operación para corregir ese problema médico no estaba dentro de sus posibilidades.

Andrés vive en el caserío El Peñón, en el cantón Metalío, departamento de Sonsonate. Allí ha trabajado toda su vida sembrando maíz y maicillo para poder sacar adelante a su familia.

Cuenta que así como hubo muchas ocasiones en las que no sintió mayores molestias, también hubo días en que el dolor no le permitía salir a trabajar. Sin embargo, no solo no tenía dinero para operarse. También le tenía miedo a la cirugía.

Con los años, su cuerpo no solo fue perdiendo fuerza, sino que la hernia que tenía a la altura del abdomen le había crecido al punto de sacarle las lágrimas. “Me hacía llorar ese dolor. Pasaba la noche entera sufriendo”, contó.

Andrés es uno de los beneficiados con una jornada de cirugías de hernias abdominales que comenzó el lunes y que para ayer ya sumaban más de 40 pacientes, en el Hospital de Maternidad La Divina Providencia, situado en el municipio de Santiago Texacuangos, en el departamento de San Salvador.

La jornada la realiza un equipo médico conformado por 18 expertos estadounidenses, que son parte del programa Alcance Quirúrgico para las Américas (Surgical Outreach for the Americas, SOFA), de la Universidad de Washington, una de las cuatro más importantes de Estados Unidos. El equipo ha visitado el país y se ha hospedado en el hospital por una semana completa una vez al año desde hace cuatro años para llevar a cabo estos procedimientos, que están valorados en $1,500, como mínimo, cada uno de ellos.

Solo este año, los cuatro cirujanos, anestesiólogos, enfermeras de circulación y enfermeras de recuperación pretenden culminar la jornada con 70 cirugías ambulatorias.

Dependiendo del tipo de hernia, entre inguinales, umbilicales, incisionales, entre otras, cada procedimiento lleva entre media y dos horas como máximo. El hospital pone a disposición dos salas de cirugías para atender a dos pacientes de forma simultánea.

Octogenario y agricultor, igual que Andrés, Eugenio Hernández también se sometió ayer a una de estas cirugías. Él también es originario de Metalío y había padecido una hernia “desde que era jovencito”, recordó. No le dolía, no le molestaba, pero sí le iba creciendo hasta que hace unos meses ya no pudo trabajar.

“Yo no tenía ganas de hacerme la operación, porque me cobraban muy caro. Me habían dicho que costaba $175. Y con un privado me dijeron que $1,500. Y uno de pobre no puede pagar eso”, narró.

Como ellos, en la sala de recuperación había otros tres hombres ayer en la mañana, todos con historias similares. El más joven de los cinco, Alfredo Hernández, de 26 años, coincidió con los octogenarios en que la hernia no le molestaba, pero el bulto había crecido tanto que sus compañeros de trabajo notaban la protuberancia por debajo de su ropa, por lo que decidió operarse.

“En un principio me molestaba, pero solo cuando me comenzó a salir, ya después me fui adaptando a trabajar así, pero la gente me miraba y me decía que tenía muy grande ya ese bulto. Pero me decían que eran $1,500 y en un hospital nacional siempre me dio miedo operarme”, expresó. Alfredo labora en el sector de construcción y tardará entre cuatro y seis semanas en poder reincorporarse a sus labores, dado el tipo de trabajo que desempeña.

A su lado está Danilo Torres, también constructor, de 37 años. Lo curioso es que la aparición de su hernia no tuvo que ver con su trabajo, que muchas veces requiere cargar material pesado, sino que fue haciendo otras labores siempre en un intento por ganarse el pan de cada día. Luego de un movimiento brusco, en cuestión de mes y medio se le inflamó el ombligo.

“Cuando no hay trabajo, hay que salir a rebuscarse y me fui a la playa. Allí hay lanchas inmensas como de 12 metros a las que hay que meterles el hombro para subirlas cuando vienen de alta mar. Entonces, me tocó con un muchacho bien delgadito que no le hizo mucha presión a la tranca y me dejó toda la carga a mí e hice un movimiento brusco. Bien sentó el estirón. Después de un mes y medio se me empezó a inflamar y se me hizo un gran jocotón, cuando antes ni siquiera se me veía el ombligo”, memoró.

En el caso de Ricardo Alvarado, quien tiene 57 años y es habitante de Soyapango, había pasado 10 años con la hernia tras una lesión que sufrió cuando estaba en Estados Unidos. Ricardo recordó que levantó un material muy pesado cuando sintió que se le abrió algo.

“No sentía molestia, pero no me sentía bien porque dicen que eso va creciendo. Había ido a preguntar y los gastos andaban por $2,700”, afirmó. Luego leyó sobre la jornada a través de Internet y no se lo pensó dos veces. “Llamé por teléfono y de un solo me vine”, agregó.

SOFA no solo ha beneficiado a los salvadoreños, lleva 10 años haciendo esta misma obra en República Dominicana y por primera vez la hizo en Honduras en enero del año pasado.

La edad del paciente más joven que han operado esta semana es apenas tres años. No hay requisitos para la selección, mientras no exista alguna complicación en las evaluaciones preliminares que determinen que es imposible realizar el procedimiento.

“Todo esto nació un día que estábamos conversando con la doctora Peggy (Frisella). Ella ya había trabajado en este tipo de procedimientos y yo también, aparte, y fue así como decidimos unirnos”, expresó el jefe de los neurocirujanos, Brent Mattheus.

La doctora Peggy, jefa del departamento de Investigaciones de la Universidad de Washington, anotó que todo el material que utilizan, como las mallas que colocan a los pacientes, la pega especial que se usa para sustituir la sutura con hilo y evitar que el paciente regrese a quitarse puntos, tienen un costo de envío que les resulta gratuito gracias a una donación de la multinacional de servicio de envíos FedEx.

Peggy casi lloró intentando explicar la satisfacción que siente su corazón cuando ayuda a un paciente que ha vivido años necesitado.

“La convocatoria se hace por radio, televisión, redes sociales, la iglesia. Tratamos de hacer una muy buena convocatoria, porque para ellos es importante operar a varios pacientes, porque invierten su tiempo, pagan sus pasajes, coordinan el envío de indumentaria, es una gran logística que implica venir hasta acá”, explicó el director del hospital donde están siendo realizadas las cirugías, David Cárcamo.

Ginecólogo y obstetra, Cárcamo lleva 26 años dirigiendo el Hospital de Maternidad La Divina Providencia, que nació hace 34 años a iniciativa de la madre Cecilia Louisa Sehamp, una misionera de la Congregación Hermanas Agustinas de San Nicolás originaria de Bélgica que después de haber sido enfermera en su país durante la invasión nazi atendió muchos partos en plena calle en Santiago Texacuangos y vio la necesidad de regresar a su país a conseguir fondos para fundar un hospital de maternidad.

Con los años, el hospital se ha diversificado y atiende unas 1,500 consultas en distintas especialidades al mes, realiza más de 200 partos al año y también realiza otras jornadas de cirugía ginecológica, de labio leporino, de amígdalas, y de otorrinolaringología que benefician a unas 250 personas, año con año.