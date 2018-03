Cinco personas han sido asesinadas hoy en El Salvador

Lee también

Un jornalero fue encontrado muerto ayer en caserío La Paz, cantón Sirama, municipio de La Unión, informó la Policía Nacional Civil (PNC). La víctima fue identificada como: José Cristóbal Vanegas Rodríguez, de 40 años, residía en el municipio de Conchagua.De acuerdo con la Policía, la víctima se encontraba comprando en una tienda cuando se le acercaron cuatro hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas y vestían ropas oscuras simulando ser policías. Al ver los hombres Vanegas salió corriendo, por lo que los sujetos le dieron persecución, disparándole varias veces por la espalda.La PNC descartó que el hombre perteneciera a un grupo terroristas; sin embargo, aseguraron que el móvil de la muerte es por problemas personales. “Esta persona no está perfilado como pandillero. Fue asesinado por rencillas personales; por el momento nos encontramos investigando”, informó el oficial de servicio de la delegación de La Unión.Según las evidencias recolectadas por los elementos de inspecciones oculares de la Policía, en la escena había nueve casquillos de arma calibre 9 milímetros, y el cadáver presentaba orificios en la espalda, piernas y cabeza. Hasta el cierre de esta no se reportaban capturas vinculadas al caso.Rafael Antonio García Castro fue asesinado esta mañana en una pupusería en la calle Las Moras, de Lourdes, Colón. Tenía 32 años.Según su madre, el hombre estaba en el negocio y se disponía desayunar, cuando un automóvil pasó frente al lugar. Paró y de él bajaron los atacantes de García."Yo me he quedado atónica. Solo vi que de un carro se bajaron y le dispararon", dijo la madre. García tenía tres hijos. Las autoridades no han establecido un móvil del crimen.Una persona, identificada como Rafael Ernesto Rodas Hernández, de 35 años, fue asesinada esta madrugada en la Zona Rosa, sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en San Salvador. Dos personas más fueron capturadas. La víctima, presuntamente, fue atacada mientras asaltaba un negocio en construcción en el sitio.Según las primeras indagaciones policiales, los presuntos delincuentes hurtaban herramientas del lugar, las cuales cargaban en una camioneta gris Kia P 756-189. La Policía Nacional Civil informó que se investiga si esta tiene reporte de robo.Las autoridades relataron que al dueño del negocio le avisaron de la situación, por lo que le arrebató un revólver a uno de los vigilantes de su comercio. Esta persona habría disparado en contra de los asaltantes. Pero no fue él quien lanzó la bala que asesinó a Rodas Hernández, pues el fallecido presenta heridas de arma de fuego de 9mm que no coinciden con el revólver.Por la noche la FGR informó de dos homicidios más. El primero sucedió en el cantón Loma Alta, caserío el Cristo de Santa Ana donde falleció un hombre tras ser atacado con un arma blanca. El otro hecho tomó lugar en la lotificación Miraflores de San Pedro Masahuat, La Paz, donde alguien perdió la vida. Aún no se conocen detalles del asesinato.