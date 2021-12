Cinco razones por las cuales El Salvador no ha hecho un buen manejo de la pandemia, según el infectólogo Iván Solano

El Gobierno salvadoreño ha manejado un discurso en el que ha asegurado que El Salvador ha sido de los países que mejor ha manejado la pandemia por covid-19, que ha sido recocido internacionalmente e incluso se ha comparado con países de primer mundo, sin embargo, el infectólogo Iván Solano enumeró en una entrevista radial varias razones con las que desmiente este discurso oficialista, desde una perspectiva técnica y no política, según aseguró.

1- Ocultar información a la población

El gobierno a inicios de la pandemia en 2020 habilitó un sitio web donde publicaría diariamente los datos relacionados a la evolución de la misma en el país, sin embargo, se dio que en diferentes ocasiones largos periodos en los que este portal no se actualizaba y el ministerio de Salud no se pronunciaba ante esto, es decir, que la falta de datos no eran por problemas técnicos sino por ocultar información.

El infectólogo aseguró que de ser tan bueno El salvador en el manejo de la pandemia, el gobierno no ocultaría datos, lo que lleva al siguiente punto que mencionó.

2- Subregistro del 400% de la mortalidad

Solano aseguró que según los datos proporcionados por el ministerio de Salud sobre las muertes de covid-19 en El Salvador, 3779, la Universidad de Harvard y Oxford han detenrminado que en el país han habido alrededor de 18 mil muertes por el virus.

Esto también ha sido denunciado por los trabajadores del principal hospital que atiende los casos de coronavirus, que las cifras mostradas por el gobierno están muy alejadas de las reales.

3- Eliminar medidas para quienes entren al páís

Según Solano, eliminar el requisito de pedir el certificado de vacunación y la puebra de PCR negativa a quienes entren al país es una prueba más que el país no está tomando buenas decisiones, pues con esta se está dejando la entrada libre de más casos de covid y de la nueva variante ómicron.

4- Vacunar a los niños con vacunas de adultos

Para Solano la decisión que tomó el ministro de Salud, Francisco Alabi, de vacunar a los niños con las dosis para adultos fue "errónea" puesto que, esta medida no está avalada por ningún ente internacional y tampoco probado ciéntificamente.

Aseguró que la recomendación que ha dado la Organización Mundial para la Salud, es de esperar a tener la dosis de Pfizer pediátrica ya que es la única que está aprobada para aplicar en niños.

5- Seguir dando un kit de medicamentos que no funciona

El infectólogo aseguró que el kit que entrega el gobierno para tratar el covid-19, inicialmente se entregó porque cuando empezó la pandemia se creía que este funcionaba, pero que hace nueve meses esto fue descartado y que ahora el gobierno lo sigue dando solo "para dar la apariencia que se está trabajando por la gente".

"Ya está ampliamente demostrado que no funcionan y seguirlo dando a estas alturas del partido como decimos, ahí ya se convierte en un pecado. Y que lo haga el gobierno, que la Dirección Nacional de Medicamentos que es el ente estatal que se encarga de asegurarse que los medicamentos o los biológicos que reciben los salvadoreños sean de calidad y que funcionen, lo esté promocionando, eso es más grave todavía", dijo.

"Estos son parte de algunas cosas que nosotros como gremio médico, que somos técnicos y no somos políticos, decimos que son ejemplos que en este país no se ha hecho un buen manejo de la pandemia y que en algún momento, en algún futuro se va a llegar a conocer todo esto", finalizó.