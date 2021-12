"Citados en Lista Engel tienen derecho a defensa": Asesor Jurídico de CAPRES

El asesor jurídico de CAPRES dijo que quienes consideren que su honor ha sido afectado por difamación, deberían proceder legalmente.

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, reiteró el llamado a los funcionarios mencionados en la Lista Engel, que han sido difundidos en medios de comunicación, a que si consideran que las acusaciones son falsas y atentan contra el honor, procedan legalmente contra periodistas o medios.

Sus declaraciones, asegura, no van en contra de la libertad de expresión. "Tú no puedes ampararte en la libertad de información para atribuirle conductas a alguien porque si no no existiera, por ejemplo, la difamación", argumentó Argueta.

Las acusaciones contra 19 salvadoreños por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos iniciaron desde junio. La semana pasada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones para los enlistados.

"Para el caso de lo que ha salido del Departamento del Tesoro también tienen derecho de defensa como humanos y pueden defenderse ante la CIDH", dijo el funcionario. Hasta el momento, pese a que los mencionados en la lista han intentado desmentir las acusaciones, el Departamento de Estado continúa avanzando en sanciones contra los acusados. Los tribunales del país, sin embargo, no han iniciado investigaciones contra ninguno para dar por hecho la inocencia o culpabilidad, pese a la gravedad de las acusaciones.

"Yo recomiendo que, partiendo de la presunción de inocencia, que activen los mecanismos correspondientes porque tu no puedes activar mecanismos legales cuando es cierto y está documentada la nota periodística", agregó.

En este sentido, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) consideró, en un comunicado, que estas declaraciones buscan manipular la realidad.

"Es un burdo intento de manipular a la población. Culpar a quienes tienen la obligación de investigar e informar, significa obviar las actuaciones de los funcionarios, que están obligados, por ley, a conducirse con probidad".

En esta misma línea, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, consideró esta reacción como parte del comportamiento autoritario de Bukele.

"Sigue la deriva autoritaria de Bukele: ahora quieren perseguir a los periodistas que citen la información del gobierno de Estados Unidos sobre las negociaciones del gobierno de El Salvador con pandillas", manifestó en sus cuenta de redes sociales.

La semana pasada, tras la publicación de sanciones contra los mencionados en la lista, el presidente Bukele aseguró que se trataba de una medida para ejercer presión sobre su Gobierno. Sin embargo, no desmintió las acusaciones hechas a sus funcionarios. Hasta el momento, ninguno ha sido separado del cargo.