Citan a Bertha Deleón en proceso judicial

La abogada Bertha María Deleón asistirá hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los procesos que el Ministerio Público dice tener abiertos en cu contra.

Deleón le manifestó en una entrevista a El Diario de Hoy que había un poco de preocupación en estos casos pues la Fiscalía no la había notificado formalmente en la apertura de estos y únicamente fue citada para presentarse a la FGR este día.

Añadió que el hecho que no le prestaran los expedientes abiertos en su contra es una falta al debido al proceso y expresó que no descartaba la posibilidad que las autoridades puedan procedecer a su detención en ese citatorio. LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener ayer su versión pero no respondió su teléfono móvil.

Uno de los casos que podría estar relacionado, según la abogada, es el que la Fiscalía sigue en donde ella denunció a Walter Araujo por expresiones de violencia contra la mujer y que él denunció recientemente por, presuntamente, revelar información del proceso que tiene reserva total.

En esa ocasión Deleón criticó y calificó como "cobarde" la acción de Araujo, ya que el Estado protege a la víctima y no al victimario, y en ese caso ella es la víctima.

Con respecto a los otros expedientes que podrían existir en su contra la aboga no brindó más información.