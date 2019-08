Ciudad Barrios, la cuna de San Romero, sin suficiente infraestructura para acoger visitantes

El sábado 3 de agosto, Ciudad Barrios se apresta a recibir unos 3 mil peregrinos, que este jueves salieron en la tercera caminata en honor al santo Óscar Arnulfo Romero.

Ubicado en el departamento de San Miguel, al oriente del país, este municipio, que por siempre ha estado fuera de planes de desarrollo y de impulso turístico, no tiene la capacidad para albergar a los peregrinos, pues no hay espacios adecuados para hospedar ni comedores populares para alimentar a tantas personas.

El pueblo que vio nacer al primer santo de El Salvador, Ciudad Barrios, aún no despierta al sentido de su grandeza como centro de peregrinación y santuario, y de atracción turística permanente. Autoridades municipales y eclesiales, piensan en un futuro mejorar las condiciones de la localidad y que refleje ser “tierra santa”, algo que ante los ojos de los habitantes se deberían de trabajar desde ya.

Ciudad Barrios se encuentra a 160 kilómetros de la capital salvadoreña, San Salvador. Está enclavado en las faldas del cerro Cacahuatique. Un zig zag de barriles, casetas de vigilancia y soldados anuncian la llegada al casco urbano, debido a que el lugar es también cede un centro penitenciario.

Unos pocos murales dedicados a San Oscar Arnulfo Romero dan la bienvenida a los peregrinos y, en el parque central, una estatua que fue colocada muy baja a la que le hurtaron el báculo y los lentes, es el símbolo mayor del santo que se puede encontrar en el lugar.

Foto Fátima Rivas

También se puede ver un busto blanco en la fachada de la iglesia parroquial, y un museo en la parte posterior de la parroquia, cuyo espacio es bastante reducido.

Foto Fátima Rivas

Raúl Portillo, expresidente del Comité Pro Restauración de la Iglesia de Roma, observa algunos de los problemas que Ciudad Barrios enfrenta para brillas como el lugar que vio nacer al salvadoreño más reconocido a nivel mundial.

"Siento que acá, como pueblo, estamos un poco dormidos, y aun no comprendemos lo que puede llegar a ser San Romero. Muchos están queriendo despertar, y es ahí donde debemos colocar toda nuestra energía, para poder ejecutar un buen proyecto que eleve a Ciudad Barrios”, comentó.

Portillo no es el único que tiene esta visión: Javier Antonio Sorto, docente y subdirector interino del Complejo Educativo Francisco Morazán, mencionó algunas de las cosas que se deben mejorar para que la ciudad verdaderamente demuestre ser la tierra del Santo de América.

“Es necesario una mejor organización para un mejor desarrollo. Siento que acá no se ha hecho nada, todo se está improvisando, iniciando desde los guías turísticos, y a la iglesia, junto a la municipalidad, les falta mucho por hacer, hace falta la iniciativa, crear hostales, restaurantes o comedores populares, mejorar las condiciones viales y sobre todo mantener una logística”, expresó.

Foto Fátima Rivas

Iglesia ícono necesita inversión.

La iglesia Roma es un bien cultural, no solo por su ubicación, en la cuna de Romero, sino porque data del año 1800. Foto Fátima Rivas

Hasta el momento, el proyecto que ha dado un paso para ofrecer un mejor recibimiento a los turistas es la reconstrucción de la Iglesia de Roma. Esta se ubica en la parte de la ruta interna llamada “Huellas de San Romero”, pero su infraestructura se encuentra en mal estado.

De acuerdo con el Párroco José David Torres, “se ha dado un paso que ha sido el repello de la parte de enfrente y parte lateral norte, y la sacristía que tenía serios daños, pero hay mucho más que hacer”.

Aún falta reparar paredes internas, el piso, restablecer la electricidad y una de las paredes más difícil que es la del costado sur, que por la falta de fondos no se ha podido completar. El Comité encargado de velar por la restauración del templo calcula que lo que hace falta requiere una inversión de $50 mil. Asegura que los arreglos que se han realizado han seguido los lineamientos del Ministerio de Cultura en cuanto a los materiales, ya que es una infraestructura que data del año 1800.



Para poder avanzar en dichos proyectos se necesita inversión económica y del apoyo de todos los habitantes. El problema en la ciudad es que no se obtienen ingresos que sustenten todas las actividades, puesto que los peregrinos que llegan o los turistas son recibidos con refrigerios, cosa que impide el ingreso a los locales de comida que hay en el mercado municipal, y a los lugares cercanos al centro de la ciudad.



“Tuve la oportunidad de viajar a Roma, Italia, a la canonización de monseñor, y nadie nos recibió con un refrigerio como se hace acá con los peregrinos, entonces, si queremos potenciar y dinamizar la economía local no se le debería de regalar a las personas las cosas; estuvo bien el primer año que se realizó la peregrinación, fue todo un éxito, pero si se les regala una tortilla con cuajada acompañada de una limonada, la gente no compra; entonces, los comerciantes del mercado que ofrecen buena oferta de comida y es higiénica no venden, porque ya se les ha regalado; y así no vamos a llegar a ningún punto”, opinó Portillo, el expresidente del Comité de Restauración.

Pero los problemas no solo se basan en la alimentación o restauración de los inmuebles, también en la falta de hospedajes adecuados. Esto es un proyecto que tanto la alcaldía municipal como la iglesia han destinado para un futuro. Actualmente la parroquia cuenta con tres habitaciones ubicadas en el convento parroquial, cada una posee dos recámaras que son puesta a disposición de los visitantes, sobre todo religiosos.

Dentro de la ruta interna que se ofrece como parte del turismo de la localidad, está la casa de nacimiento de San Romero, que actualmente es propiedad privada de la Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios, y funciona como un centro de reunión y cafetín, condición que no es bien vista para habitantes y turistas.

Esta es la casa en la que nació San Romero. Actualmente, está abierta al público donde la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros, dueña de la propiedad, ha construido una capilla en honor al santo. Foto: Fátima Rivas

“He tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que nos visitan, y sus comentarios dejan mucho que desear para Ciudad Barrios”, añadió Javier Sorto. Con respecto a este tema, ni la alcaldía ni la iglesia tienen planeado realizar acción alguna, ni adquirir esa propiedad por el momento, debido al alto costo que hace unos años se fijó. Aseguran que el precio esa de medio millón de dólares.

La señalización de la ruta interna que abarca los lugares donde de niño Monseñor Romero pasó sus días y el mejoramiento de calles es parte del compromiso que el alcalde Heris Romero proyecta para el municipio. De acuerdo con el funcionario, se ha realizado un estudio para la remodelación de la calle que rodea la iglesia de Roma. “Se quiere señalizar la calle alrededor de la iglesia de Roma, colocando un tipo de adoquín adecuado al estilo de la iglesia, y que marque el trayecto hasta llegar a la iglesia central y dirigido a la casa donde nació”, detalló. Por ahora solo son proyectos a futuro, aún sin poder realizar.

Por ahora, los únicos proyectos concretos en la ciudad son el mejoramiento de espacios para los peregrinos, mejoramiento de algunas calles, modificación del parque central y recolocación de estatua de Monseñor. Además, planean realizars actividades culturales, exposiciones artísticas, festivales gastronómicos y recalcar los espacios turísticos.



El mayor desafío: el centro penitenciario

Foto: Archivo LPG

Ciudad Barrios también es reconocida por su reclusorio, que está ubicado en la entrada del municipio. Esta semana, el movimiento en el lugar fue evidente. La Dirección de Centros Penales envió 700 internos de Chalatenango a este penal y trasladó los 800 de este hacia ese otro centro.

Para Portillo, el penal no es obstáculo que frene el desarrollo de Ciudad Barrios, “pero lo ideal sería que se moviera o que se destinara para otro tipo de población reclusa, por ejemplo para reos en fase de confianza”, afirmó.

No obstante para la comuna es un desafío mayor. “Hay un reto muy grande; sería importante pedir al gobierno actual que quite el penal. Muchos dicen ‘¿por qué el alcalde no solicita eso?’ y es muy difícil, porque el único que puede solicitar esto es el gobierno central, a través del Ministerio de Seguridad, y se necesita el apoyo por parte de la iglesia local, diócesis y arquidiócesis, y el cardenal”, se quejó el alcalde.

Por ahora los proyectos a futuro que la alcaldía, en coordinación con la parroquia y FUNDASAL, tiene planeado realizar son el mejoramiento de espacios para los peregrinos, mejoramiento de algunas calles, modificación del parque central y recolocación de estatua de Monseñor, que debido a las fuertes lluvias se ha dañado; y como parte de las actividades culturales del municipio se tiene planeado realizar exposiciones artísticas, festivales gastronómicos, y recalcar los espacios turísticos para que los visitantes se sientan acogidos en la ciudad.

Algunos ciudabarrenses sueñan un municipio distinto, turístico y acogedor para los peregrinos. “Sueño a Ciudad Barrios como un gran centro de peregrinación latinoamericano, como algo que nos realzaría a nivel mundial. Espero en Dios que sea posible y que como habitantes nos atrevamos a hacer una inversión, a no tener miedo y así demostrarnos al mundo como la ciudad que somos; que El Salvador no solo sea conocido por la guerra, por las maras; tenemos la oportunidad de ser una ciudad pacifica, como un país que busca a Romero, todo es posible…solo se requiere de más esfuerzo”, añadió Portillo.