Ciudadano pide a CCR auditar fondos utilizados para galera

El vicentino Óscar Armando Salinas Miranda ha solicitado a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que haga auditoría especial sobre el proyecto “Construcción de galera en el mercado municipal”, que ejecutó la Alcaldía de San Vicente en 2013.La petición surge luego de que, según él, encontró contradicciones sobre el costo total de la obra en información brindada por la comuna en un documento de rendición de cuentas, y en la que recibió del mismo caso a través de una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).“Resulta que en la rendición de cuentas de 2013-2014 la alcaldía pone que en esa galera invirtió $34,604.24, pero al solicitar detalles sobre ese mismo proyecto a la Unidad de Acceso a la Información me informan que el costo total es de $15,550.05 (...), es una diferencia importante, dinero público, del pueblo, y tenemos derecho a saber qué pasó. Por eso solicité se investigue a fondo”, expresó Miranda, agregando que “a simple vista” la obra no refleja la inversión que las autoridades municipales dicen haber ejecutado.Dicha galera era, según lo planteado por la alcaldía, para albergar a vendedores que serían desalojados bajo el plan de reordenamiento en la ciudad. En primera instancia se utilizó como parqueo.De acuerdo con la solicitud presentada en las oficinas regionales de la CCR en San Vicente, con fecha 19 de agosto de 2016, el ciudadano insta al contralor a realizar la auditoría correspondiente, de la que hasta la fecha dice no tener respuesta.“Me gusta recibir la información y analizarla. Como ciudadanos tenemos que hacerlo para asegurarnos que los fondos públicos se inviertan como debe ser, pero hasta hoy no sé nada del proceso que lleva la auditoría... espero que la Corte retome”, dijo.Una fuente de la CCR en San Vicente confirmó que la solicitud ciudadana fue recibida y que el trámite lleva su propio proceso. Sin embargo, a petición desarrollarán la respectiva auditoría, la que, a su juicio, pudo haber sido resuelta si se hubiera pedido ampliación de la información en la UAIP, “porque posiblemente se trate de algún error al emitir las cifras”.“A nosotros nos interesa que la gente esté pendiente de lo que hacen con fondos públicos, es valioso que se aboquen a la institución, esperamos pronto tener un informe sobre ese caso”, indicó la fuente de la Corte.Respecto al tiempo que ha transcurrido y la falta de respuesta, el funcionario señaló que debido a que el personal está distribuido en distintas alcaldías, no han podido finalizar, pero que al contar con el informe oficial deberá pedirlo a la UAIP de la CCR en San Salvador.En tanto, el alcalde Medardo Hernández Lara aseguró que las diferencias en la información presentada por Miranda se debió a un “error” de quien emitió los datos a través de la UAIP, ya que en esa oportunidad solo se brindó el “monto parcial de la obra”, y que lo informado en la rendición de cuentas es lo oficial.“Sobre ese caso ya hemos hecho las averiguaciones. Lo que ocurrió fue debido a que al ciudadano se le entregó, por error, información únicamente de los más de $15,000 que costó la subcontratación de techado de la galera, y no se agregó el costo de las demás obras que incluía el proyecto que en total cuesta más de $34,000. Están los documentos que lo demuestran y el ciudadano lo puede confirmar”, indicó el jefe municipal de San Vicente.Con todo, en el marco de la auditoría correspondiente al periodo 2014 que está realizando la CCR a la comuna vicentina, ya se ha proporcionado la información sobre el caso.Óscar Armando Salinas Miranda aseguró que esperará los resultados oficiales de la Corte, ya que en la municipalidad no logran esclarecer sus dudas sobre ese y otros proyectos, que a su juicio generan dudas respecto de las inversiones informadas.“(Hay) proyectos pequeños que no reflejan montos tan altos”, por lo que espera “un papel más activo” de la institución garante de auditar la ejecución de los fondos públicos.