Ciudadanos con poder para impugnar elecciones

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer varias reformas al Código Electoral para que cualquier ciudadano que compruebe que se le afectaron sus derechos políticos pueda interponer recursos de impugnación contra elecciones populares.Los diputados reformaron los artículos 258, 269, 270 y 272, donde se faculta que cuando se compruebe un interés legítimo por afectación de sus derechos políticos, los ciudadanos podrán poner un recurso de nulidad de inscripción de candidaturas, dentro del plazo de 24 horas contadas a partir del día siguiente al de la publicación de inscripciones de planillas, que deberán hacer las Juntas Electorales Departamentales y El Tribunal Supremo Electoral. Señala que si cumple con los requisitos, la solicitud de nulidad deberá admitirse dentro de las 24 horas posteriores a su presentación.Cualquier ciudadano también podrá poner un recurso de nulidad de las elecciones ante el organismo electoral por las causales que establece el artículo 273, entre ellas, si las elecciones se hubieren efectuado en horas diferentes a las señaladas en el Código Electoral, salvo caso fortuito al señalado en la convocatoria; en casos que por fraude, coacción o violencia de las autoridades o de los miembros de los organismos electorales de partidos políticos ,coaliciones o por cualquier otra persona variara el resultado de la elección; cuando por errores en la papeleta de votación se hubiera incluido la bandera y divisa de un partido político o coalición no contendiente o faltare la bandera y divisa de un partido político o coalición contendiente; y en caso que los votos nulos y abstenciones, calificadas como tales en el artículo 200 del código, superen a la totalidad de los votos válidos en la elección que se trata.Asimismo, tendrán la facultad de pedir la nulidad del escrutinio definitivo ante el Tribunal Supremo Electoral contra los partidos políticos o coaliciones contendientes o candidatos no partidarios en su caso.“Las reformas son en el sentido de darle aplicabilidad a la sentencia de la Sala de lo Constitucional porque no era pertinente que las personas que son las que determinan quiénes son sus funcionarios no tuviesen la oportunidad de recurrir ante las instancias pertinentes... Hoy cualquier persona que se sienta agraviada en cuanto al resultado de una elección podrá interponer recursos”, explicó ayer el diputado de ARENA, Julio Fabián.La diputada del FMLN Norma Guevara dijo que las reformas quedarán vigentes para aplicarse en las elecciones de alcaldes y diputados de 2018. “Esto tiene un riesgo de saturar los organismos de justicia común y afectar el pronunciamiento definitivo de estos actos administrativos. Sin embargo, acatamos”, agregó la legisladora del frente.