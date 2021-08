Ciudadanos atrapan a ladrones y los entregan a la Policía en Mejicanos

Dos hombres que se dedicaban a hurtar accesorios de vehículos, buses y microbuses fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) por varias de sus víctimas para que los agentes procedieran a capturarlos.

Luego de varias denuncias a las que la PNC les restó importancia, las autoridades finalmente detuvieron a Douglas Alberto Sosa y José Raúl Ramos, los dos acusados de cometer los ilícitos, pero fue gracias a un plan que ejecutaron las propias víctimas.

Estas personas hurtaban por las madrugadas diversos accesorios que luego vendían en redes sociales, entre estos pantallas, bocinas, ventiladores, baterías, llantas de repuesto y todo tipo de elementos electrónicos que portaban las unidades de transporte.

“Lo que más robaban eran elementos de buses y microbuses porque son los que manejan más equipo especial. Se llevaban absolutamente todo, hasta baterías y llantas de repuesto”, relató Steven Rivas Pacheco, uno de los denunciantes.

La PNC informó de la captura en sus redes sociales, luego de recibir la ayuda de los ciudadanos que habían sido afectados.

Pacheco detalló en su testimonio que los sujetos al día siguiente de haber cometido el delito publicaban las cosas en Facebook para ofrecerlas: “nos dimos cuenta que todo lo que nos robaban lo publicaban horas después en Marketplace y utilizaban perfiles falsos de Facebook para venderlas”.

Esta persona fue víctima en dos ocasiones y detalló que fue a través de cámaras que lograron identificar que los acusados utilizaban un microbús nuevo para transportar las cosas. Sin embargo, la cámara no proporcionaba la resolución exacta de los números de placa y cuando acudieron a la policía no les tomaron la denuncia porque no había contra quién ponerla.

El sábado 7 de agosto la PNC los capturó en Mejicanos por hurto, receptación y resistencia. El hecho ocurrió luego que un amigo de Pacheco lograra obtener información de la placa porque intentaron proceder de la misma forma. Esta vez, uno de los sujetos estaba vendiendo con su perfil personal los artículos y los denunciantes se hicieron pasar por alguien que quería comprar. Posterior a eso, los entregaron a la PNC.